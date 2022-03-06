Снова! Как русская армия сорвала открытие гуманитарного коридора в Мариуполе

Украина в очередной раз пытается открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей в городах, где ведутся активные обстрелы и боевые действия.

6 марта Россия снова сорвала открытие “зеленого коридора” в городе Мариуполь.

Действия россиян разочаровывают. Ночью мы договорились об открытии гуманитарного коридора Мариуполя. Сбор людей должен был быть с 9:00 до 11:00. К сожалению, примерно в 9:20 начался обстрел градами, – рассказывает на брифинге Ирина Верещук.

Гуманитарный коридор так и не заработал. Мы организовали гуманитарный конвой, который должен был приехать из Запорожья в Мариуполь. Восемь грузовиков с продуктами и медикаментами.

Тридцать автобусов, которые должны были помочь вывезти детей, женщин и пожилых людей.

Всего этого не вышло. Русские снова цинично обстреливали путь, по которому должен был двигаться наш гуманитарный конвой.

Отдельно вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий затронула вопросы иностранных студентов.

Сотни граждан из Индии, Китая, Турции, Пакестана и других стран. Всего это более двух тысяч граждан иностранных стран, которые сегодня страдают от голода, холода, обстрелов вместе с украинцами, – добавляет Верещук.

Также политик обратилась к послам этих стран относительно того, что их граждане не смогли выбраться из Мариуполя из-за “зверства” Путина над гражданскими.

По словам Ирины Верещук, весь мир должен объяснить, что происходит. Также она отметила, что Украина не отделяет людей по гражданству, а помогает всем и призвала страны объединиться ради своих граждан, чтобы показать Путину, что так нельзя.

Напомним, это уже второй срыв гуманитарного коридора в Мариуполе российским войском, из-за чего эвакуация была вынужденно перенесена.