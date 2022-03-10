Ніхто у світі не вірив! Міністр оборони про те, що відбувається зараз і як нам перемогти у цій війні

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українського народу 10 березня 2022 року і розповів про ситуацію на фронті.

Щиро дякую усім нашим захисникам і захисницям. Усім учасникам народного спротиву. Медикам, рятувальникам, волонтерам. Разом – ми сила, яку не здолати.

Що відбувається зараз і як нам перемогти у цій війні:

Зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну.Вони поводяться як злочинці і боягузи: вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей.

Станом на 10 березня окупанти вбили більше цивільних громадян, ніж загинуло в бою військових з усіх структур сектору оборони.

Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки.

Вони не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених.

Ми помстимося за кожного українця. Кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини!

Зараз керівництво держави працює над тим, щоб зберегти життя наших людей. Пріоритетом є організація гуманітарних коридорів для евакуації громадян з міст, що піддаються найбільшим атакам.

Насамперед це Маріуполь, міста на Сумщині, Харківщині, деякі передмістя Києва. А також доставлення гуманітарних вантажів.

Робиться усе можливе, зважаючи, що росіяни не тримають слово.

Ми цілодобово працюємо над посиленням нашої армії.

Я не коментуватиму поставки зброї. Можу сказати, що до України рухаються десятки тисяч шоломів та бронежилетів, медикаменти, інші важливі речі.

Я на постійному контакті з командуванням Збройних Сил. У нашої армії достатньо палива. Але ми все одно формуємо додаткові резерви, укріплюємося по усім можливим напрямкам.

Розміщуємо додаткові замовлення у наших виробників.

Понад 100 тис. українців вступило до лав тероборони.

Також понад 200 тисяч наших громадян повернулися з Європи, щоб захищати свою країну. Крім цього є іноземні добровольці, які готові воювати з російським нацизмом.

Хочу звернутися до усіх військовозобов’язаних українців.

В державі оголошено воєнний стан, триває мобілізація. Командування Збройних Сил просить вас не втрачати контакт.

Якщо ви переїхали з родинами до інших регіонів, повідомте місцевий центр комплектування та соціальної підтримки.

Ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт.

До бойових підрозділів будуть відправлятися ті, хто має відповідні навички, зброю та оснащення.

Ми переможемо Росію, тільки якщо економіка буде працювати й створюватиме відповідні можливості для оборони.

Наші партнери, міжнародні фінансові організації оголосили про значні обсяги підтримки для України. Після перемоги ми швидко відновимо усе зруйноване.

Але до перемоги ми маємо запустити роботу всього, що можна.

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У Центральній та Західній Україні будуть розгортатися додаткові виробничі майданчики, які працюватимуть для сфери оборони.

Звертаюся до тих, хто був змушений виїхати в інші регіони – не намагайтеся перечекати. Не розраховуйте тільки на свої заощадження. Шукайте роботу.

Державна влада буде робити усе можливе, щоб допомогти регіонам адаптуватися до нових реалій. Діятимуть програми прямої підтримки людей. Але міцний тил – це запорука міцної оборони. Все, що може працювати і розвиватися – повинно це робити.

Зараз особливий акцент робиться на забезпечення логістики. Руху не тільки військових вантажів, але гуманітарної допомоги та звичайних товарів. Країна не має зупинятися там, де є можливість.

Міжнародні санкції дуже сильно впливають на ситуацію в Росії.

Наша армія наближає перемогу. Але маємо реалістично оцінювати ситуацію. Ніхто точно не скаже, коли у Росії вичерпається запас міцності. Це може статися пізніше, ніж нам би хотілося.

Ми повинні бути готові. Ми повинні не виживати, а навчитися жити в нових умовах. Перезапустити сектор оборони та країну в цілому.

Тоді у ворога не буде жодного шансу нас здолати.

Тримаймо стрій. Підтримуємо близьких. Рухаємося до перемоги. Слава Україні!

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович відреагував на обстріл терористами пологового будинку та дитячого садочка в Маріуполі та розповів про стан справ українського війська та особливості поведінки ворога.