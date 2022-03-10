Україна

Ніхто у світі не вірив! Міністр оборони про те, що відбувається зараз і як нам перемогти у цій війні

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 10 Березня 2022, 22:23

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