Разом за свободу! Як тренуються українські військові

Українські військові тренуються відбивати атаки ворога в період війни.

Група захисників в парку, який з усіх боків оточений житловими будинками, проходять військовий вишкіл.

Інструктори дають настанови та навчають бійців правильно поводження зі зброєю та дають поради з власного досвіду.

Батько-військовий поділився, як разом із сином бореться за свободу України.

Я маю лише одного сина. Ви зрозумієте, кожен батько захищає свою дитину

Військовий говорить, що це їх вибір разом захищати Батьківщину.

Вони борються за дітей та онуків, щоб вони мали Європейське майбутнє.

Чоловік добре пам’ятає, як жилось в Радянському Союзі, який зараз прагне повернути Володимир Путін.

Батько не хоче повертатись в ті часи, як і не хоче, щоб діти жили в ньому.

Також бійців проінструктували, як надавати першу медичну допомогу. Ці знання особливо важливі під час бойових дій

Якщо хочеш допомагати іншим, але не знаєш як, читай поради психолога, як бути корисним під час війни.