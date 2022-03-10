Вместе за свободу! Как тренируются украинские военные

Украинские военные тренируются отражать атаки врага в период войны.

Группа защитников в парке, который со всех сторон окружен жилыми домами, проходят военную подготовку.

Инструкторы дают наставления и учат бойцов правильно обращаться с оружием, и дают советы из собственного опыта.

Отец-военный рассказал, как вместе с сыном борется за свободу Украины.

У меня есть только один сын. Вы поймете, что каждый отец защищает своего ребенка

Военный говорит, что это их выбор вместе защищать Родину.

Они борются за детей и внуков, чтобы у них было европейское будущее.

Мужчина хорошо помнит, как жилось в Советском Союзе, который сейчас стремится вернуть Владимир Путин.

Он не хочет возвращаться в те времена, как не хочет, чтобы дети жили в нем.

Также бойцов проинструктировали, как оказывать первую медицинскую помощь. Эти знания особенно важны во время боевых действий

Если хочешь помогать другим, но не знаешь, как, читай советы психолога, как быть полезным во время войны.