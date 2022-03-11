Новые санкции против России подъехали! Джо Байден сообщил о запретах и ограничениях

Лидер США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Рассказал, что вместе с союзниками разработали новый пакет санкций против России.
Запретят поставки в Россию предметов роскоши и расширят ограничения против российских олигархов, поддерживающих режим Путина.
Запретят поставки в Россию предметов роскоши и расширят ограничения против российских олигархов, поддерживающих режим Путина.
США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России – Байден подпишет указ.
Штаты и страны Большой семерки будут препятствовать российским займам Всемирного банка и МВФ.
Американский глава заверил, что и дальше будут поддерживать народ Украины, храбро защищающий свою землю.