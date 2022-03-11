Крепкий народ стальной страны! Видеообращение президента Владимира Зеленского к украинцам

— Крепкий народ стальной страны, — так началось вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского после 11 марта 2022 года.

Именно так военные отвечают командованию в Кремле на вопрос, что мешало им захватить Украину за четыре дня. Крепкий народ стальной страны. Эта информация не проверена, но этот факт бесспорен.

И если заблудившиеся оккупанты оправдывают свои неудачи чем-то другим, это значит, что за 16 дней войны они так ничего и не поняли.

Что ж, мы не расстраиваемся. Мы готовы разъяснять. Просветлять оккупантов до полного понимания ими, кто они есть и куда именно должны держать путь. Из Украины.

Вікна публикуют полное видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.