У врага нарастает паника: последние новости с фронта

В подразделениях агрессора нарастает паника, сообщают в оперативном командовании Север Вооруженных сил Украины.

Оккупанты понесли значительные потери в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах.

На Донецком направлении в ходе жестких боевых действий защитники Украины дали отпор врагу!

Всего за последние сутки агрессор потерял 266 человек, 18 танков, 60 бронированных машин, по 2 единицы артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня и средств ПВО и 32 боевых автомобиля.