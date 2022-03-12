Ми перемололи вже третину війська противника: брифінг Олексія Арестовича щодо ситуації на фронті

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович провів традиційний брифінг щодо ситуації на фронті станом на 17 добу нашої визвольної боротьби проти російських окупантів.

За його словами, для нас вже є приємні новини. Оскільки противник на основних напрямках Київ, Чернігів, Суми та Харків виснажив свої атакуючі угруповання і стає в оборону.

На південному напрямку окремі сили ворога намагаються просуватись, але гинуть під нашими ударами.

Єдиний напрямок, у якому противник намагається просуватись, це зона ООС: Сєвєродонецьк, Волноваха, Маріуполь. Командування знає про цю болючу точку та вживає відповідних заходів.

За даними нашого командування, противник застосував понад 90 батальйонно-тактичних груп на території України, починаючи з 24 лютого.

Понад 30 батальйонно-тактичних груп противника вже знищено або втратило боєздатність. Тобто ми перемололи вже третину війська противника.

Зараз противник намагається зішкрібати всі резерви з Кавказу, Криму, “ЛДНР”, Росії та проводить часткову мобілізацію.

Він намагається створити угруповання до 20 тисяч осіб та за кілька тижнів знову їх кинути на фронт, намагаючись переломити ситуацію.

Ми знаємо, що якщо ми тут перемололи елітні підрозділи, то наступні мобілізовані взагалі будуть небоєздатні.

За даними головного управління розвідки, в російському воєнному керівництві залишилось лише дві людини, які виступають за продовження воєнної агресії — це Путін і Шойгу.

Російське керівництво та суспільство вже усвідомлює наслідки поразки на полі бою від української армії та сил спротиву, а також економічної катастрофи, яку їм забезпечив колективно Захід та увесь світ.

Стратегічний перелам, про який вчора казав президент Зеленський, наступив. Ми можемо не боятися та бути сповненими надії, але потрібно розуміти, що стратегічний перелам ще не означає закінчення війни.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення, в якому розповів про ситуацію в Україні станом на 12 березня та найгарячіші точки.