“Визвольний” авіаналіт по житловому сектору Сум: як виглядає місто

Увечері 7 березня 2022 року, близько 22:00, окупанти здійснили “визвольний” авіаналіт по житловому сектору у місті Суми.

Під удар потрапили одразу дві вулиці. У результаті бомбардування зруйновано 17 будинків.

Окупантам вдалося “денацифікувати” 21 мирного мешканця Сум. Серед них двоє дітей.

Як виглядають житлові квартали після “визвольної операції” ворога, дивись у відео.

Окрім того, після авіаобстрілів може залишатись багато постраждалих та контужених. Читай, як врятувати людину в таких умовах, якщо є для цього можливість.