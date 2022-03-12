“Освободительный” авианалет по жилому сектору Сум: как выглядит город

Украина

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Наслідки авіанальоту в Сумах

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0:03:00
Брифінг Арестовича 12 березня
Мы перемололи уже треть войска противника: брифинг Алексея Арестовича по поводу ситуации на фронте
Медалі українських паралімпійців - результати Паралімпійських ігор-2022 в Пекіні
Украинцы показывают рекордные результаты на Паралимпиаде-2022! Что происходит на спортивном фронте
0:08:15
Володимир Зеленський
Похищение мэра Мелитополя и потери войск РФ: новое обращение Зеленского 12.03.22
Гуманітарний коридор на 12 березня
Ирина Верещук о согласованных зеленых коридорах на 12 марта
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