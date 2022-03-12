“Освободительный” авианалет по жилому сектору Сум: как выглядит город

Вечером 7 марта 2022 года, около 22:00, оккупанты совершили “освободительный” авианалет по жилому сектору в городе Сумы.

Под удар попали сразу две улицы. В результате бомбардировки разрушены 17 домов.

Оккупантам удалось “денацифицировать” 21 мирного жителя Сум. В том числе двое детей.

Как выглядят жилые кварталы после “освободительной операции” врага, смотри в видео.

Кроме того, после авиаобстрелов могут оставаться пострадавшие и контуженные. Читай, как спасти человека в таких условиях, если есть для этого возможность.