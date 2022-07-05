Бачиш контуженого? Допоможи! Інструкція, як врятувати людину

Російські загарбники, не досягаючи своїх військових цілей, вдаються до терору мирного населення. Ворожі ракети, бомби, артилерія атакують спальні райони міст.

Через це як військові, так і цивільні можуть отримати контузію. Якщо ти бачиш контужену людину, допоможи їй якомога швидше.

Розповідаємо, які симптоми контузії та як надати першу допомогу.

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Симптоми контузії

втрата свідомості (від декількох хвилин до кількох годин);

сильний головний біль;

нудота;

прискорене серцебиття;

втрата пам’яті.

При важкій контузії людина може отримати переломи, черепно-мозкові травми та пошкодження внутрішніх органів.

Як допомогти контуженій людині

Контужена людина не може допомогти собі сама, оскільки втрачає свідомість.

Щоб вона не задихнулася, не захлинулася та не потрапила під обстріл ворога, її потрібно перенести в безпечне місце і перевернути на спину.

Потім одразу виклич швидку допомогу.

Поки медики в дорозі, перевір дихання і пульс у постраждалого. Якщо людина дихає слабо, зроби їй штучне дихання.

Перевір ніс, рот і горло потерпілого на наявність пилу, землі або піску. За потреби почисть.

Лікування контузії

Якщо стан людини важкий, то її госпіталізують на кілька тижнів. За легкого травмування пацієнт може відновлюватися вдома.

Лікують контузію таблетками. Майже завжди люди успішно одужують без негативних наслідків для здоров’я.

Під обстрілами дуже мало часу на обдумування ситуації. Тому треба заздалегідь підготуватися до можливих сценаріїв. Читай, як надати медичну допомогу під час бойових дій.