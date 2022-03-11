Забилися головою? Інструкції від МОЗ, як відрізнити струс мозку та лікуватися

Струс головного мозку найчастіше є результатом удару або падіння. Така травма може призвести до короткочасного порушення роботи мозку.

Міністерство охорони здоров’я розповіло, що робити при підозрі на струс головного мозку, які симптоми може мати людина та як лікуватися.

Симптоми струсу головного мозку

Підозра на струс головного мозку може бути, якщо людина:

має спантеличений або розсіяний вигляд, невпевнено рухається, плутається у словах, не пам’ятає нещодавні події; повільно відповідає на запитання; втратила свідомість; має безпричинні зміни настрою чи поведінки; має головний біль, відчуття дискомфорту, нудоту, запаморочення; має порушення зору (в очах двоїться, розмита картинка); млява, слабка, сумна без явних причин; не може сконцентрувати увагу.

Зазвичай симптоми з’являються одразу після травмування. Проте інколи вони можуть проявлятися лише через кілька годин чи навіть днів. Тому варто наглядати за людиною протягом кількох днів після отримання нею травми.

Якщо стан пацієнта погіршується або з’являються нові симптоми, потрібно якомога швидше звернутися до лікаря. Люди з легким струсом головного мозку відновлюються вже через кілька тижнів після отримання травми, проте дехто може одужувати протягом кількох місяців або й довше.

Коли необхідно негайно звернутися за меддопомогою

Потрібно викликати швидку або самостійно поїхати в лікарню, якщо людина:

отримала гематому (обмежене скупчення крові в ділянці голови);

має зіницю одного ока більшу, ніж іншого;

дуже сонлива і слабка;

має головний біль, що погіршується і не проходить;

нерозбірливо говорить, оніміє чи погано координується у просторі;

неодноразово блює і має судоми (тремтіння або посіпування);

незвично поводить себе, занадто збуджена;

втрачає свідомість, навіть на короткий час.

Поради для одужання після струсу головного мозку

У перші дні після отримання травми обмежте фізичну та розумову активність, щоб запобігти погіршенню стану.

Більше відпочивайте та повноцінно спіть. Не користуйтеся електронними гаджетами перед сном, не слухайте гучну музику, спіть при виключеному світлі. Налагодьте графік сну, щоб засинати та прокидатися приблизно в один і той же час.

Коли почнете почуватися краще, поступово повертайтеся до регулярних навантажень, до яких звикли. Проте не перенавантажуйте себе та робіть перерви.

Харчуйтеся збалансовано, обмежте себе в солодкому та газованих напоїв.

Щоб переконатися в повному одужанні, треба записатися на повторний прийом до лікаря. Говорити про повноцінне відновлення можна тоді, коли людина без проблем виконує всі завдання, до яких звикла у повсякденному житті.

Щоб знати, куди звертатися по медичну допомогу, збережи собі мапи травмпунктів та аптек Києва, які працюють під час війни.