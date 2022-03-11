Здоров'я та краса

Забилися головою? Інструкції від МОЗ, як відрізнити струс мозку та лікуватися

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Березня 2022, 20:00
Що робити при струсі мозку - поради МОЗ
Фото: Unsplash

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