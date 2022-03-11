Забились головой? Инструкции от Минздрава, как отличить сотрясение мозга и лечиться

Сотрясение головного мозга чаще всего является результатом ушиба или падения. Такая травма может привести к кратковременному нарушению работы мозга.

Министерство здравоохранения рассказало, что делать при подозрении на сотрясение головного мозга, какие симптомы может иметь человек и как лечиться.

Симптомы сотрясения головного мозга

Подозрение на сотрясение головного мозга может быть, если человек:

имеет озадаченный или рассеянный вид, неуверенно передвигается, путается в словах, не помнит недавние события; медленно отвечает на вопросы; потерял сознание; имеет беспричинные изменения настроения или поведения; имеет головную боль, дискомфорт, тошноту, головокружение; имеет нарушение зрения (в глазах двоится, размыта картинка); вялый, слабый, грустный без явных причин; не может сконцентрировать внимание.

Обычно симптомы появляются сразу после травмы. Однако иногда они могут дать знать о себе только через несколько часов или даже дней. Поэтому следует наблюдать за человеком в течение нескольких дней после получения им травмы.

Если состояние пациента ухудшается или появляются новые симптомы, следует как можно скорее обратиться к врачу. Люди с легким сотрясением головного мозга восстанавливаются уже через несколько недель после получения травмы, однако некоторые могут выздоравливать в течение нескольких месяцев или дольше.

Когда необходимо немедленно обратиться за медпомощью

Нужно вызвать скорую или самостоятельно поехать в больницу, если человек:

получил гематому (ограниченное скопление крови в участке головы);

имеет зрачок одного глаза больше другого;

очень сонливый и слабый;

имеет головную боль, которая ухудшается и не проходит;

неразборчиво говорит, онемеет или плохо координируется в пространстве;

неоднократно рвет и имеет судороги (дрожь или подергивание);

необычно ведет себя, слишком возбужден;

теряет сознание, даже на короткое время.

Советы для выздоровления после сотрясения головного мозга

В первые дни после получения травмы ограничьте физическую и умственную активность, чтобы предотвратить ухудшение состояния.

Больше отдыхайте и полноценно спите. Не пользуйтесь электронными гаджетами перед сном, не слушайте громкую музыку, спите при выключенном свете. Настройте график сна, чтобы засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время.

Когда начнете чувствовать себя лучше, постепенно возвращайтесь к регулярным нагрузкам, к которым привыкли. Однако не перегружайте себя и делайте перерывы.

Питайтесь сбалансировано, ограничьте себя в сладком и газированных напитках.

Чтобы убедиться в полном выздоровлении, нужно записаться на повторный прием к врачу. Говорить о полноценном восстановлении можно тогда, когда человек без проблем выполняет все задачи, к которым привык в повседневной жизни.

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