Забились головой? Инструкции от Минздрава, как отличить сотрясение мозга и лечиться

Сотрясение головного мозга чаще всего является результатом ушиба или падения. Такая травма может привести к кратковременному нарушению работы мозга.
Министерство здравоохранения рассказало, что делать при подозрении на сотрясение головного мозга, какие симптомы может иметь человек и как лечиться.
Подозрение на сотрясение головного мозга может быть, если человек:
Обычно симптомы появляются сразу после травмы. Однако иногда они могут дать знать о себе только через несколько часов или даже дней. Поэтому следует наблюдать за человеком в течение нескольких дней после получения им травмы.
Если состояние пациента ухудшается или появляются новые симптомы, следует как можно скорее обратиться к врачу. Люди с легким сотрясением головного мозга восстанавливаются уже через несколько недель после получения травмы, однако некоторые могут выздоравливать в течение нескольких месяцев или дольше.
Нужно вызвать скорую или самостоятельно поехать в больницу, если человек:
В первые дни после получения травмы ограничьте физическую и умственную активность, чтобы предотвратить ухудшение состояния.
Больше отдыхайте и полноценно спите. Не пользуйтесь электронными гаджетами перед сном, не слушайте громкую музыку, спите при выключенном свете. Настройте график сна, чтобы засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время.
Когда начнете чувствовать себя лучше, постепенно возвращайтесь к регулярным нагрузкам, к которым привыкли. Однако не перегружайте себя и делайте перерывы.
Питайтесь сбалансировано, ограничьте себя в сладком и газированных напитках.
Чтобы убедиться в полном выздоровлении, нужно записаться на повторный прием к врачу. Говорить о полноценном восстановлении можно тогда, когда человек без проблем выполняет все задачи, к которым привык в повседневной жизни.
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