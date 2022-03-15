Мы можем гордиться нашими ВСУ: Алексей Арестович о военном мастерстве нашей армии

Не о таких юбилеях мы мечтали, но уже продолжаются 20-е сутки войны. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел брифинг о ситуации на территории Украины по состоянию на 15 марта. Больше всего радует стабильность в руководстве.
Военно-политическое руководство Украины, руководство сил обороны, президент, правительство контролируют ситуацию.
Военно-политическое руководство Украины, руководство сил обороны, президент, правительство контролируют ситуацию.
Напомним, набраться боевого духа и поднять настроение для продолжения борьбы можно, просмотрев потери врага в Украине.