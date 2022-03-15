Мы можем гордиться нашими ВСУ: Алексей Арестович о военном мастерстве нашей армии

Не о таких юбилеях мы мечтали, но уже продолжаются 20-е сутки войны. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел брифинг о ситуации на территории Украины по состоянию на 15 марта. Больше всего радует стабильность в руководстве.

Военно-политическое руководство Украины, руководство сил обороны, президент, правительство контролируют ситуацию.

Вікна собрали ниже основные положения и утешительные новости для украинцев:

Враг сместил основные силы на зону ООС и города Мариуполь и Николаев. В Киеве, Сумах, Чернигове и Харькове противник встал в оборону и ведет местные действия тактического значения, не влияющие на уровень угрозы.

Уже где-то третьи сутки противник пытается не применять свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам и Николаеву или применяет ограниченно.

С начала российской агрессии враг собрал вокруг нас 500 боевых самолетов. Однако российская авиация не способна проводить сложные воздушные операции, поскольку для этого требуется много лет обучения и значительное количество денег, чего у РФ нет.

Воздушные удары были совершены единичными самолетами, иногда по два, четыре или шесть самолетов. Это значит, что они применяли 120-150 самолетов из 500, поскольку на большее у них не хватает специалистов.

Наши Вооруженные силы Украины сбили уже 83 самолета врага. Теперь половины боевых самолетов у противника уже нет и больше не будет.

Единственный район, где сосредоточивает сейчас свои авиационные удары противник, это также зона ООС и, к сожалению, Мариуполь. Однако мы применяем все возможные меры, облегчающие ситуацию. В том числе и с точки зрения воздушного воздействия.

Мы можем гордиться нашими ВСУ. Они показывают лучшие образцы военного искусства в мире. Все виды войск без исключений.

Наши воздушные силы и ПВО, которым давали лучшие военные эксперты мира три часа на существование, уже 20-е сутки сбивают российские летательные аппараты.

Только за прошедшие сутки сбиты несколько самолетов, вертолетов и крылатые ракеты. Конечно, если нам помогут с новейшим оружием и техникой, врагу станет еще хуже.

Однако следует понимать, что противник сейчас будет смещать свои усилия в направлении ударов баллистическими ракетами типа Искандер или крылатыми ракетами из российских самолетов. Мы должны быть к этому готовы и в дальнейшем будем умело отражать нападения.

Напомним, набраться боевого духа и поднять настроение для продолжения борьбы можно, просмотрев потери врага в Украине.