Ізраїль, Китай, Туреччина та Ватикан: які країни й чому готові стати посередником у перемовинах України та Росії

Війна в Україні триває вже 20 днів. Ми пролили багато крові та втратили багато дорогих нам речей. Наші міста стираються з лиця Землі. Весь цивілізований світ розуміє, що цю війну треба припинити.

Деякі країни готові взяти на себе важливу роль посередника на перемовинах, щоб зупинити загибель невинних людей.

Туреччина

Попри те, що ця країна не приєдналася до західних санкцій проти Росії, вона неодноразово пропонувала себе посередником у перемовинах.

Тож 10 березня в Анталії відбулася тристороння зустріч міністрів закордонних справ України, Туреччини та Росії.

На ній обговорювали питання про припинення вогню та відкриття гуманітарних коридорів.

Ізраїль

Під час своєї прес-конференції з іноземними ЗМІ президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом.

Зеленський зазначив, що Ізраїль може зіграти значну роль у війні, та попросив цю країну бути посередником у перемовинах.

Тож Ізраїль погодився, а також він візьме участь у гуманітарній складовій. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

— Уже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні, — пише Єрмак.

Китай

Глава МЗС КНР Ван Ї заявив, що Китай готовий стати посередником між Росією та Україною.

Також Китайський Червоний Хрест надав нашій державі гуманітарної допомоги вартістю 5 млн юанів. Про це повідомляв речник МЗС КНР Чжао Ліцзянь в Reuters.

Проте голова МЗС КНР каже, що “дружба Китаю та Росії міцна, як скеля” та відмовлявся називати воєнні дії РФ в Україні вторгненням.

А ще Китай ухвалив рішення надати Росії економічну та фінансову підтримку під час її війни проти України.

Як пише The Guardian, КНР розглядає можливість відправлення військових постачань, таких як озброєні безпілотники.

Ватикан

Папа Римський вже неодноразово казав, що Ватикан готовий стати посередником у перемовинах України та Росії.

Про це розповів Державний Секретар Святого Престолу кардинал П’єро Паролін в інтерв’ю для ватиканського видання Vatican News.

Там він озвучив позицію Ватикану щодо війни в Україні — повна підтримка та готовність стати посередником для мирного припинення війни.

Папа Франциск, коли посилався на статтю у своїй молитві Ангел Господній, згадав і статтю 11 Конституції Італії. Вона говорить, що країна відкидає війну як засіб зазіхання на свободу інших народів та засіб вирішення міжнародних суперечок.

Він висловив готовність до будь-якого посередництва, що може допомоги здобути мир. Адже війна — це божевілля, яке треба припиняти.

Папа навіть на другий день війни ходив до російського посольства у Ватикані. Хотів особисто висловити свою стурбованість ситуацією в Україні дипломатичному представництву РФ у Святому Престолі.

А кардинал Святого Престолу розмовляв з міністром закордонних справ РФ Лавровим.

Він повторив заклик Папи негайно припинити вогонь. Закликав припинити бойові дії та рухатися шляхом переговорів. Наполіг на повазі до цивільного населення та забезпечення гуманітарних коридорів.

Раніше ми детальніше розповідали про позицію Ватикану щодо війни Росії в Україні.