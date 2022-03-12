Після цієї війни в України буде зовсім нова історія! Прес-конференція Володимира Зеленського з іноземними ЗМІ

Вже майже три тижні в Україні триває повномасштабна війна. Весь світ бачить, що це не військова операція, тільки Росія продовжує жити із заплющеними очима. Її народ удає, що не помічає санкцій, хоч і стоїть в кілометрових чергах за рекордно низьким рублем.

Президент України Володимир Зеленський вчергове зустрівся з іноземними журналістами, щоб розповісти про те, що відбувається, та розказати про плани на майбутнє.

На початку інтерв’ю Володимир Зеленський розповів про хороші відносини з Польщею. Ця країна дуже нам допомогла останнім часом. Президент навіть сказав, що останній, з ким він говорив перед інтерв’ю, це Анджей Дуда.

Після цієї війни в України буде зовсім нова історія об’єднаної нації з розумінням, хто нам друг, хто брат, хто партнери в Європі та світі, а хто думає про себе, і це їхній вибір, не маємо претензій.

Про переговори з Росією

На запитання про зрушення у переговорах з Росією Зеленський відповів:

— На 100% ми знаємо, що буде перемога, і на 100% ми не знаємо, коли це буде. Наші дипломати працюють і проговорюють деталі адженди, яка може бути між нами й РФ.

Зеленський заявив, що всі розуміють, що початок має бути з припинення вогню, що дасть змогу розблокування гуманітарних процесів.

— Проговорюються процеси припинення війни.

Я радий сигналам з боку РФ, бо за останні два роки я ні разу не чув, що може бути діалог. А ми зверталися не десятки разів.

Президент заявив, що звертався до різних лідерів країн, щоб вони були посередниками між нами, але Росія відмовлялася.

Також він повідомив, що можна завезти мільйон російських солдатів, окупувати міста, але окупувати голову українців неможливо.

Про сміливість НАТО

На запитання, чи зможе Україна перемогти без НАТО, Зеленський відповів, що це ціла філософія і питання в лідерах альянсу.

— Узгодженої позиції щодо того, щоб взяти Україну в НАТО — немає. Узгодженої позиції, щоб взяти Україну в НАТО — не було. Узгодженої позиції щодо того, чи Україну візьмуть в НАТО — я не бачу і не чую.

Навіть коли ми говоримо про закриття неба. Якщо ми не можемо вирішити питання закриття неба, якщо ми не можемо вирішити питання щодо постачання деякої зброї, то я й кажу, що це риторичне питання. Сміливості в об’єднанні членів НАТО заради України я не бачу.

Чи зайдуть ворожі війська в Київ

На питання, чи мають ймовірність російські війська зайти в Київ, президент України відповів:

— Якщо будуть сотні тисяч людей чи десятки тисяч військових, яких мобілізує Росія, і вони всі прийдуть з сотнями чи тисячами танків — вони зайдуть в Київ, ми це розуміємо.

Якщо вони будуть робити “коврове” бомбардування і просто вирішать стерти історичну пам’ять всього регіону, історію Київської Русі, історію Європи — вони зайдуть в Київ. Якщо вони знищать всіх нас — вони зайдуть в Київ.

Якщо в цьому їхня ціль — хай заходять, але друзів серед нас вони не знайдуть.

Ізраїль як посередник

Також Володимир Зеленський згадав про можливість того, щоб прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет виступив посередником на переговорах України та Росії.

— Я вважаю, що він може зіграти важливу роль. Передусім у цій країні багата історія та багато паралелей. Тому там велика впливовість людей і велика діаспора україно- та російськомовних.

Сьогодні неконструктивно зустрічатись в Україні, Росії та Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти порозуміння, щоб зупинити війну.

Зеленський вважає, що Єрусалим може бути такою землею, і про це він сказав Бенету.

Весь цивілізований світ підтримує Україну. Санкції, гуманітарна допомога, волонтерство, протести, й це не кінець списку. Раніше ми розповідали, як світ підтримує Україну.