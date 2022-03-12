После этой войны у Украины будет совсем новая история. Пресс-конференция Владимира Зеленского с иностранными СМИ

Уже почти три недели в Украине идет полномасштабная война. Весь мир видит, что это не военная операция, только Россия продолжает жить с закрытыми глазами. Ее народ делает вид, что не замечает санкций, хоть и стоит в километровых очередях за рекордно низким рублем.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз встретился с иностранными журналистами, чтобы рассказать о происходящем.
В начале интервью Владимир Зеленский рассказал о хороших отношениях с Польшей. Эта страна нам очень помогла в последнее время. Президент даже сказал, что последний, с кем он говорил перед интервью, это Анджей Дуда.
После этой войны у Украины будет совершенно новая история объединенной нации с пониманием, кто нам друг, кто брат, кто партнеры в Европе и мире, а кто думает о себе, и это их выбор, нет претензий.
После этой войны у Украины будет совершенно новая история объединенной нации с пониманием, кто нам друг, кто брат, кто партнеры в Европе и мире, а кто думает о себе, и это их выбор, нет претензий.
На вопрос о сдвигах в переговорах с Россией Зеленский ответил следующее:
— На 100% мы знаем, что будет победа, и на 100% мы не знаем, когда это будет. Наши дипломаты работают и проговаривают детали адженды, которая может быть между нами и РФ.
Зеленский заявил, что все понимают, что начать необходимо с прекращения огня, что позволит разблокировать гуманитарные процессы.
— Проговариваются процессы прекращения войны.
Я рад сигналам со стороны РФ, потому что за последние два года я ни разу не слышал, что может быть диалог. А мы обращались не десятки раз.
Я рад сигналам со стороны РФ, потому что за последние два года я ни разу не слышал, что может быть диалог. А мы обращались не десятки раз.
Президент заявил, что обращался к разным лидерам стран, чтобы они были посредниками между нами, но Россия отказывалась.
Также он сообщил, что можно ввезти миллион российских солдат, оккупировать города, но оккупировать голову украинцев невозможно.
На вопрос, сможет ли Украина победить без НАТО, Зеленский ответил, что это целая философия и вопрос в лидерах альянса.
— Согласованной позиции по поводу того, чтобы взять Украину в НАТО — нет. Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО, не было. Согласованной позиции относительно того, возьмут ли Украину в НАТО — я не вижу и не слышу.
Даже когда мы говорим о закрытии неба. Если мы не можем решить вопрос закрытия неба, если мы не можем решить вопрос по поставке определенного оружия, то я и говорю, что это риторический вопрос. Смелости в объединении членов НАТО ради Украины — я не вижу.
На вопрос, есть ли вероятность российских войск зайти в Киев, президент Украины ответил:
— Если будут сотни тысяч людей или десятки тысяч военных, мобилизованных Россией, и все они придут с сотнями или тысячами танков — они зайдут в Киев, мы это понимаем.
Если они будут делать “ковровую” бомбардировку и просто решат стереть историческую память всего региона, историю Киевской Руси, историю Европы — они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас, они зайдут в Киев.
Если в этом их цель, пусть заходят, но друзей среди нас они не найдут.
Если в этом их цель, пусть заходят, но друзей среди нас они не найдут.
Также Владимир Зеленский упомянул о возможности того, что премьер-министр Израиля Нафтали Бенет выступит посредником на переговорах Украины и России.
— Я считаю, что он может сыграть немаловажную роль. Прежде всего, в этой стране богатая история и много параллелей. Поэтому там большое влияние людей и большая диаспора Украины и русскоязычных.
Сегодня неконструктивно встречаться в Украине, России и Белоруссии. Это не те точки, где мы можем найти понимание, чтобы остановить войну.
Зеленский считает, что Иерусалим может быть такой землей, и об этом он сказал Беннету.
Весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Санкции, гуманитарная помощь, волонтерство, протесты, и это не конец списка. Ранее мы рассказывали, как мир поддерживает Украину.