После этой войны у Украины будет совсем новая история. Пресс-конференция Владимира Зеленского с иностранными СМИ

Уже почти три недели в Украине идет полномасштабная война. Весь мир видит, что это не военная операция, только Россия продолжает жить с закрытыми глазами. Ее народ делает вид, что не замечает санкций, хоть и стоит в километровых очередях за рекордно низким рублем.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз встретился с иностранными журналистами, чтобы рассказать о происходящем.

В начале интервью Владимир Зеленский рассказал о хороших отношениях с Польшей. Эта страна нам очень помогла в последнее время. Президент даже сказал, что последний, с кем он говорил перед интервью, это Анджей Дуда.

После этой войны у Украины будет совершенно новая история объединенной нации с пониманием, кто нам друг, кто брат, кто партнеры в Европе и мире, а кто думает о себе, и это их выбор, нет претензий.

О переговорах с Россией

На вопрос о сдвигах в переговорах с Россией Зеленский ответил следующее:

— На 100% мы знаем, что будет победа, и на 100% мы не знаем, когда это будет. Наши дипломаты работают и проговаривают детали адженды, которая может быть между нами и РФ.

Зеленский заявил, что все понимают, что начать необходимо с прекращения огня, что позволит разблокировать гуманитарные процессы.

— Проговариваются процессы прекращения войны.

Я рад сигналам со стороны РФ, потому что за последние два года я ни разу не слышал, что может быть диалог. А мы обращались не десятки раз.

Президент заявил, что обращался к разным лидерам стран, чтобы они были посредниками между нами, но Россия отказывалась.

Также он сообщил, что можно ввезти миллион российских солдат, оккупировать города, но оккупировать голову украинцев невозможно.

О смелости НАТО

На вопрос, сможет ли Украина победить без НАТО, Зеленский ответил, что это целая философия и вопрос в лидерах альянса.

— Согласованной позиции по поводу того, чтобы взять Украину в НАТО — нет. Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО, не было. Согласованной позиции относительно того, возьмут ли Украину в НАТО — я не вижу и не слышу.

Даже когда мы говорим о закрытии неба. Если мы не можем решить вопрос закрытия неба, если мы не можем решить вопрос по поставке определенного оружия, то я и говорю, что это риторический вопрос. Смелости в объединении членов НАТО ради Украины — я не вижу.

Зайдут ли вражеские войска в Киев

На вопрос, есть ли вероятность российских войск зайти в Киев, президент Украины ответил:

— Если будут сотни тысяч людей или десятки тысяч военных, мобилизованных Россией, и все они придут с сотнями или тысячами танков — они зайдут в Киев, мы это понимаем.

Если они будут делать “ковровую” бомбардировку и просто решат стереть историческую память всего региона, историю Киевской Руси, историю Европы — они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас, они зайдут в Киев.

Если в этом их цель, пусть заходят, но друзей среди нас они не найдут.

Израиль как посредник

Также Владимир Зеленский упомянул о возможности того, что премьер-министр Израиля Нафтали Бенет выступит посредником на переговорах Украины и России.

— Я считаю, что он может сыграть немаловажную роль. Прежде всего, в этой стране богатая история и много параллелей. Поэтому там большое влияние людей и большая диаспора Украины и русскоязычных.

Сегодня неконструктивно встречаться в Украине, России и Белоруссии. Это не те точки, где мы можем найти понимание, чтобы остановить войну.

Зеленский считает, что Иерусалим может быть такой землей, и об этом он сказал Беннету.

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Санкции, гуманитарная помощь, волонтерство, протесты, и это не конец списка. Ранее мы рассказывали, как мир поддерживает Украину.