Интервью

После этой войны у Украины будет совсем новая история. Пресс-конференция Владимира Зеленского с иностранными СМИ

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 марта 2022, 18:04
Інтерв'ю Зеленського 12.03
Фото: Сайт президента Украины

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