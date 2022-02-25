Всех объединил один враг. Митинги в поддержку Украины прошли по всему миру

По всему миру на улицы своих городов вышли граждане разных стран, чтобы поддержать Украину.

Среди них близки к нам Польша, Венгрия, Словакия, Чехия, Грузия и дальние Нидерланды, Германия, Бали, Португалия, Кипр, Латвия, США, Израиль, Испания. Всех объединил один враг.

Митингующие выступили со своими мыслями относительно ситуации, в эпицентре которой мы с вами находимся.

Они хотели грузинского сценария, а получат украинский. Там, где Украина будет свободной и независимой!

Если так верят в наши силы все остальные, то и нам не стоит верить в себя.

Кроме того, к поддержке подключились и мировые звезды. Читай, как всемирно известная актриса Анджелина Джоли поддержала Украину.