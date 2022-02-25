Усіх об’єднав один ворог. Мітинги на підтримку України пройшли по всьому світу

По всьому світу на вулиці своїх міст вийшли громадяни різних країн, щоб підтримати Україну.

Серед них близькі до нас Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія, Грузія, та більш далекі Нідерланди, Німеччина, Балі, Португалія, Кіпр, Латвія, США, Ізраїль, Іспанія. Усіх об’єднав один ворог.

Мітингувальники виступили зі своїми думками щодо ситуації, в епіцентрі якої ми з вами перебуваємо.

Вони хотіли грузинського сценарію, а отримають українського. Там, де Україна буде вільна та незалежна!

Якщо ж так вірять в наші сили всі інші, то і нам варто вірити в себе.

Окрім того, до підтримки долучилися і світові зірки. Читай, як всесвітньо відома акторка Анджеліна Джолі підтримала Україну.