Світ

Усіх об’єднав один ворог. Мітинги на підтримку України пройшли по всьому світу

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Лютого 2022, 16:57

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