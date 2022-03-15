Израиль, Китай, Турция и Ватикан: какие страны и почему готовы стать посредником в переговорах Украины и России

Война в Украине длится 20 дней. Мы пролили много крови и потеряли много дорогих нам вещей. Наши города стираются с лица Земли. Весь цивилизованный мир понимает, что эту войну нужно прекратить.

Некоторые страны готовы взять на себя важную роль посредника в переговорах, чтобы остановить гибель невинных людей

Турция

Несмотря на то, что эта страна не присоединилась к западным санкциям против России, она неоднократно предлагала себя посредником в переговорах.

10 марта в Анталии состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Украины, Турции и России.

На ней обсуждался вопрос о прекращении огня и открытии гуманитарных коридоров.

Израиль

В ходе своей пресс-конференции с иностранными СМИ президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.

Зеленский отметил, что Израиль может сыграть значительную роль в войне, и попросил страну быть посредником в переговорах.

Израиль согласился, а также он примет участие в гуманитарной составляющей. Об этом заявил на своей странице в Facebook руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране, — пишет Ермак.

Китай

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай готов стать посредником между Россией и Украиной.

Также Китайский Красный Крест предоставил нашему государству гуманитарную помощь стоимостью 5 млн юаней. Об этом сообщал спикер МИД КНР Чжао Лицзянь в Reuters.

Однако глава МИД КНР говорит, что “дружба Китая и России крепкая, как скала” и отказывался называть военные действия РФ в Украине вторжением.

Еще Китай принял решение оказать России экономическую и финансовую поддержку во время войны против Украины.

Как пишет The Guardian, КНР рассматривает возможность отправки военных поставок, таких как вооруженные беспилотники.

Ватикан

Папа Римский уже не раз говорил, что Ватикан готов стать посредником в переговорах Украины и России.

Об этом рассказал Государственный Секретарь Святого Престола кардинал Пьеро Паролин в интервью ватиканскому изданию Vatican News.

Там он озвучил позицию Ватикана по поводу войны в Украине — полная поддержка и готовность стать посредником для мирного прекращения войны.

Папа Франциск, ссылаясь на статью в своей молитве Ангел Господень, вспомнил и статью 11 Конституции Италии. Она говорит, что страна отвергает войну как средство посягательства на свободу других народов и средство разрешения международных споров.

Он выразил готовность к любому посредничеству, которое может помочь обрести мир. Ведь война — это безумие, которое нужно прекращать.

Папа даже во второй день войны ходил в российское посольство в Ватикане. Хотел лично выразить обеспокоенность ситуацией в Украине дипломатическому представительству РФ в Святом Престоле.

А кардинал Святого Престола беседовал с министром иностранных дел РФ Лавровым.

Он повторил призыв Папы немедленно прекратить огонь. Призвал прекратить боевые действия и двигаться по пути переговоров. Настоял на уважении гражданского населения и обеспечении гуманитарных коридоров.

Ранее мы подробнее рассказывали о позиции Ватикана по войне России в Украине.