Результаты переговоров Кулебы и Лаврова в Турции — удалось ли прийти к согласию

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба утром четверга, 10 марта, встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Переговоры проходили в Анталии в трехстороннем формате вместе с турецкой стороной.

Переговоры продолжались около полутора часов.

Глава МИД Украины сообщил, что приехал на встречу с двумя задачами:

организовать гуманитарный коридор из и в Мариуполь, поскольку это самый трудный город с точки зрения гуманитарного положения по состоянию на сейчас;

договориться по крайней мере о 24-часовом перемирии для решения гуманитарных вопросов.

— Касательно первого вопроса, искренне надеюсь, что министр Лавров проведет разговор с ответственными за это в России и гуманитарный коридор в конце концов заработает, — отметил Кулеба.

Он также добавил: надеется, что Российская Федерация сугубо из человеческих соображений, человеческого сочувствия к тем, кто страдает от их пуль, бомб в Мариуполе, в том числе младенцев, тысячи из которых сейчас находятся на грани смерти из-за отсутствия необходимых медикаментов, хотя бы из этих соображений позволит функционирование гуманитарного коридора из Мариуполя.

Но мы не можем остановить войну, если у страны, совершившей нападение, нет желания этого делать.

Также глава украинской дипломатии сообщил, что в ходе разговора от российской стороны прозвучало, что прекращение огня привязано Российской Федерацией к требованиям, которые предъявляет президент Путин в адрес Украины.

Исходя их этого, Дмитрий Кулеба еще раз подчеркнул: Украина не сдалась, не сдается и не сдастся.

Мы готовы к дипломатии и ищем дипломатические решения, а пока это не достигнуто, будем самоотверженно защищать людей от российской агрессии.

Все, что нам нужно сегодня, — разговор серьезный и предметный, без клише, убежден Дмитрий Кулеба. Однако российская сторона пока не готова к такому разговору.

Напомним, накануне Россия целенаправленно разбомбила роддом и детскую больницу в Мариуполе.