Стали відомі результати переговорів Кулеби та Лаврова в Анталії — чи вдалося досягти згоди

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба ранком четверга, 10 березня, зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Переговори відбувалися в Анталії у тристоронньому форматі разом із турецькою стороною.

Перемовини тривали близько півтори години.

Голова МЗС України повідомив, що приїхав на зустріч із двома завданнями:

організувати гуманітарний коридор з та до Маріуполя, оскільки це найважче місто з точки зору гуманітарного становища зараз;

домовитися про принаймні 24-годинне перемир’я для розв’язання гуманітарних питань.

Щодо першого питання, щиро сподіваюся що міністр Лавров проведе розмову з відповідальними за це в Росії та гуманітарний коридор зрештою запрацює, — зазначив Кулеба.

Він також додав, що сподівається: Російська Федерація суто з людських міркувань, людського співчуття до тих, хто страждає від їхніх куль, бомб у Маріуполі, в тому числі немовлят, тисячі з яких зараз перебувають на межі смерті через відсутність необхідних медикаментів, хоча б з цих міркувань дозволить функціонування гуманітарного коридору з Маріуполя.

Але ми не можемо зупинити війну, якщо в країни, яка здійснила напад, немає бажання цього робити.

Також чільник української дипломатії повідомив, що в ході розмови від російської сторони пролунало, що припинення вогню прив’язане Російською Федерацією до вимог, висунутих президентом Путіним на адресу України.

Зважаючи на це, Дмитро Кулеба наголосив: Україна не здалася, не здається і не здасться.

Ми готові до дипломатії та шукаємо дипломатичні рішення, а поки цього не досягнуто, будемо самовіддано захищати людей від російської агресії.

Все, що нам потрібно на сьогодні — розмова серйозна та предметна, без кліше, переконаний Дмитро Кулеба. Однак російська сторона наразі не готова до такої розмови.