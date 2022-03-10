Стали відомі результати переговорів Кулеби та Лаврова в Анталії — чи вдалося досягти згоди

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба ранком четверга, 10 березня, зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Переговори відбувалися в Анталії у тристоронньому форматі разом із турецькою стороною.
Перемовини тривали близько півтори години.
Голова МЗС України повідомив, що приїхав на зустріч із двома завданнями:
Щодо першого питання, щиро сподіваюся що міністр Лавров проведе розмову з відповідальними за це в Росії та гуманітарний коридор зрештою запрацює, — зазначив Кулеба.
Він також додав, що сподівається: Російська Федерація суто з людських міркувань, людського співчуття до тих, хто страждає від їхніх куль, бомб у Маріуполі, в тому числі немовлят, тисячі з яких зараз перебувають на межі смерті через відсутність необхідних медикаментів, хоча б з цих міркувань дозволить функціонування гуманітарного коридору з Маріуполя.
Але ми не можемо зупинити війну, якщо в країни, яка здійснила напад, немає бажання цього робити.
Але ми не можемо зупинити війну, якщо в країни, яка здійснила напад, немає бажання цього робити.
Також чільник української дипломатії повідомив, що в ході розмови від російської сторони пролунало, що припинення вогню прив’язане Російською Федерацією до вимог, висунутих президентом Путіним на адресу України.
Зважаючи на це, Дмитро Кулеба наголосив: Україна не здалася, не здається і не здасться.
Ми готові до дипломатії та шукаємо дипломатичні рішення, а поки цього не досягнуто, будемо самовіддано захищати людей від російської агресії.
Ми готові до дипломатії та шукаємо дипломатичні рішення, а поки цього не досягнуто, будемо самовіддано захищати людей від російської агресії.
Все, що нам потрібно на сьогодні — розмова серйозна та предметна, без кліше, переконаний Дмитро Кулеба. Однак російська сторона наразі не готова до такої розмови.