Ворожий шпигун? Яка доля чекає на Українську православну церкву Московського патріархату

Уже десяток парафій Української православної церкви Московського патріархату заявили про перехід до Православної церкви України. І цей процес лише починає набирати обертів.

Священники УПЦ МП вимагають від керівництва церкви розірвати зв’язок з російською православною церквою.

Уже 15 єпископів офіційно відмовилися згадувати під час служби патріарха Кирила, який благословив війну в Україні.

Богослови впевнені, що майбутнього у московської церкви в Україні вже немає.

Однак намісник Святогірської лаври навіть після обстрілів зі сторони російських окупантів все одно переконує людей молитися за патріарха Кирила, який вважає нормальним бомбити мирне населення.

В УПЦ МП близько 12 тисяч парафій, але ще у 2018 році багато з них перейшло до Православної церкви України, яка отримала автокефалію від Вселенського Патріарха.

Однак українська філія РПЦ вперто не помічала війни на Донбасі аж до 24 лютого, коли бомбити почали вже навіть Київ. Предстоятель УПЦ МП Онуфрій уже не вагаючись засудив Росію.

Нагадаємо, раніше відомий український письменник Сергій Жадан розповів, як допомагає харківській теробороні в тилу.