Це фашизм. Ірина Венедіктова про вивезення людей з Маріуполя та розслідування воєнних злочинів Росії

Режим Путіна все більше схожий на нацистську Німеччину. Події Другої світової війни повторюються. Наш український народ знову переживає жахи депортації.

Ми бачили, що з Маріуполя вивозять людей нібито для порятунку й безпеки.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що з України в Росію було вивезено 2389 осіб. Окремо відкриті справи щодо вивезення дітей та інших людей з Маріуполя.

Це те, що було раніше в нацистській Німеччині, я це називаю фашизмом.

— Те, що ми бачимо в Маріуполі — жахливий біль. Ми зі свого боку зробимо все, щоб їх захистити (людей — ред.), все компенсувати, — каже Венедіктова.

Ще шість країн розслідують воєнні злочини Росії. Це важливо з точки зору нашого стратегічного розвитку як держави.

Прокурори інших країн на нашому боці, вони нас підтримують.

Ірина Венедіктова повідомила про дві тисячі українських розслідувань, які стосуються суто воєнних злочинів та дотичні до них.

Генпрокурорка зауважила, що треба думати по майбутнє і те, що буде потім на міжнародних судах.

У різних країнах світу рашистська пропаганда працює не гірше, ніж у самій Росії, каже Венедіктова, тому журналісти цікавляться про те, що відбувається насправді.

Наша задача — показати, що ми країна, яка живе за законами. І навіть з військовополоненими ми поводимося за правилами та звичаями війни.

Вона повідомила, що вже виділено 60 окремих дільниць, де тримають військовополонених, і місця ще є.

Раніше ми детальніше розповідали про ситуацію в Маріуполі й те, як рашисти “евакуюють” наших людей. Ми цього не забудемо і не пробачимо.