Это фашизм. Ирина Венедиктова о вывозе людей из Мариуполя и расследовании военных преступлений России

Режим Путина все больше похож на нацистскую Германию. События Второй мировой войны повторяются. Наш украинский народ снова переживает ужасы депортации.

Мы видели, что из Мариуполя вывозят людей якобы для спасения и безопасности.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что из Украины в Россию было вывезено 2389 человек. Отдельно завели дела по вывозу детей и других людей из Мариуполя.

Это то, что было раньше в нацистской Германии, я называю это фашизмом.

— То, что мы видим в Мариуполе, ужасная боль. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы их защитить (людей — ред.), все компенсировать, — говорит Венедиктова.

Еще шесть стран расследуют военные преступления России. Это важно с точки зрения нашего стратегического развития как государства.

Прокуроры других стран на нашей стороне, они нас поддерживают.

Ирина Венедиктова сообщила о двух тысячах украинских расследований, которые касаются сугубо военных преступлений и причастны к ним.

Генпрокурор отметила, что надо думать о будущем и о том, что будет потом на международных судах.

В разных странах мира рашистская пропаганда работает не хуже, чем в самой России, говорит Венедиктова, поэтому журналисты интересуются происходящим на самом деле.

Наша задача — показать, что мы страна, живущая по законам. И даже с военнопленными мы обращаемся по правилам и обычаям войны.

Она сообщила, что уже выделено 60 отдельных участков, где содержатся военнопленные, и места еще есть.

Ранее мы подробнее рассказывали о ситуации в Мариуполе и о том, как рашисты “эвакуируют” наших людей. Мы этого не забудем и не простим.