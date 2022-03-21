Насильно вывозят жителей в Россию: ситуация в Мариуполе сегодня

Судьба каждого нашего города сейчас не может быть безразлична для украинцев.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал о ситуации в Мариуполе и Волновахе по состоянию на 21 марта.

Эвакуационный коридор из Мариуполя работает медленно из-за преград российской армии и многочисленных блокпостов на дорогах, — отметил чиновник.

Однако управленцы синхронизировали свою работу с Запорожской военной администрацией и вместе работают над слаженной эвакуацией мирного населения.

Кириленко также подтвердил информацию о том, что россияне насильственно вывезли уже тысячу жителей Мариуполя на территорию, не подконтрольную Украине и дальше в РФ.

К сожалению, почти полностью уничтоженная Волноваха пока не контролируется украинскими властями.

Идут 26 сутки мужественного сопротивления украинцев российским захватчикам. Враг почти потерял возможность наступать на территории Украины и ведет только тактические действия, накапливая резервы.

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