Насильно вывозят жителей в Россию: ситуация в Мариуполе сегодня

Судьба каждого нашего города сейчас не может быть безразлична для украинцев.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал о ситуации в Мариуполе и Волновахе по состоянию на 21 марта.
Эвакуационный коридор из Мариуполя работает медленно из-за преград российской армии и многочисленных блокпостов на дорогах, — отметил чиновник.
Эвакуационный коридор из Мариуполя работает медленно из-за преград российской армии и многочисленных блокпостов на дорогах, — отметил чиновник.
Однако управленцы синхронизировали свою работу с Запорожской военной администрацией и вместе работают над слаженной эвакуацией мирного населения.
Кириленко также подтвердил информацию о том, что россияне насильственно вывезли уже тысячу жителей Мариуполя на территорию, не подконтрольную Украине и дальше в РФ.
К сожалению, почти полностью уничтоженная Волноваха пока не контролируется украинскими властями.
Идут 26 сутки мужественного сопротивления украинцев российским захватчикам. Враг почти потерял возможность наступать на территории Украины и ведет только тактические действия, накапливая резервы.
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