Насильно вивозять мешканців до Росії: ситуація в Маріуполі сьогодні

Доля кожного нашого міста зараз не може бути байдужою для українців.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів про ситуацію в Маріуполі та Волновасі станом на 21 березня.

Евакуаційний коридор з Маріуполя працює повільно через перепони російської армії та численні блокпости на дорогах, — зазначив посадовець.

Проте управлінці синхронізували свою роботу із Запорізькою військовою адміністрацією й разом працюють над злагодженою евакуацією мирного населення.

Кириленко також підтвердив інформацію про те, що росіяни насильно вивезли вже тисячу мешканців Маріуполя на територію, непідконтрольну Україні й далі до РФ.

На жаль, майже повністю знищена Волноваха наразі не контролюється українською владою.

Триває 26 доба мужнього спротиву українців російським загарбникам. Ворог майже втратив змогу наступати на території України та веде лише тактичні дії, накопичуючи резерви.

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