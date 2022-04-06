ЗСУ звільнили від окупанта три населені пункти на Херсонщині — яка ситуація по Україні

Окупанти продовжують втрачати сили й позиції на фронті, чому активно сприяють українські захисники. Так, напередодні ЗСУ повернули контроль над Добрянкою, Нововознесенським і Трудолюбівкою (Херсонщина). Про це звітує Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

Завдяки мужності та героїзму Збройних сил України звільнено Добрянку, Нововознесенське й Трудолюбівку в Херсонській області на найнебезпечнішому для нас напрямку.

Так прокоментував новину голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Крім того, напередодні українські військові збили вісім крилатих ракет Росії.

Яка ситуація на фронті 6 квітня

Ворог продовжує блокувати Харків та гатити з артилерії по окремих районах міста. Втім, втрати 236-ї артилерійської бригади армії РФ уже становлять близько 20% особового складу та озброєння.

На Ізюмському напрямку окупанти намагаються створити ударне угрупування, щоб продовжити наступ у напрямку Слов’янська та Барвінкового.

Триває штурм на Донеччині — у районі Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецька, Солодкого. Успішним цей випад ворога назвати не можна.

Читати на тему 0:02:54 Ховаються в підвалах та зі сльозами на очах просять про евакуацію. Як люди живуть у місті Попасна

Не полишають терористи спроб штурму Маріуполя.

Захисники міста понад 40 діб тримають героїчну оборону, стримуючи переважаючі сили підрозділів російських загарбників.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити своє положення. Можливо, спробує використати території невизнаного Придністров’я для наступу. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків, кажуть розвідники.

На Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали. Частина російських військових перебувають на території Білорусі.

На Волинському напрямку стабільно тихо. Ознак, що ворог планує переходити в наступ, немає.

Втрати ворога

Бойові втрати російської армії вражають. За менш ніж два місяці війни в Україні окупанти вже втратили понад 18,5 тис. солдатів, 150 військових літаків та понад 680 танків. Докладніше — дивись у графіці.

Дивіться також актуальну карту бойових дій 6 квітня та дізнайтеся, що відбувалося на фронті напередодні.