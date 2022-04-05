Ховаються в підвалах та зі сльозами на очах просять про евакуацію. Як люди живуть у місті Попасна

До повномасштабного вторгнення росіян Попасна, що на Луганщині, була за кілька кілометрів від лінії фронту. Нині бойові дії тривають посеред міста.

У ньому досі залишаються цивільні — переховуються у бомбосховищах і підвалах, але виїхати можуть не всі через важкохворих рідних або відсутність евакуаційного транспорту.

Мешканка Попасної розповідає, що люди не виходять з бомбосховищ. Ходять тільки між укриттями, що знаходяться поруч, щоб попросити про необхідне та поділитися тим, що є.

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Інша жінка зі сльозами на очах просить забрати людей з міста. Каже, що вдалося зарядити телефон і його вистачило тільки на дзвінок до доньки.

Дивися репортаж з міста.

А ще у Рубіжному на Луганщині рашитсти поцілили у цистерну з азотною кислотою, що можна вважати аналогом до застосування хімічної зброї. Раніше ми розповідали про отруєння азотом та що треба робити.