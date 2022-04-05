Прячутся в подвалах и со слезами на глазах просят об эвакуации. Как люди живут в городе Попасная

До полномасштабного вторжения россиян Попасная на Луганщине была в нескольких километрах от линии фронта. Сейчас боевые действия продолжаются посреди города.
В нем до сих пор остаются гражданские — скрываются в бомбоубежищах и подвалах, но уехать могут не все из-за тяжелобольных родных или отсутствия эвакуационного транспорта.
Жительница Попасной рассказывает, что люди не выходят из бомбоубежищ. Ходят только между находящимися рядом укрытиями, чтобы попросить о необходимом и поделиться тем, что есть.
Другая женщина со слезами на глазах просит забрать людей из города. Говорит, что удалось зарядить телефон, и его хватило только на звонок к дочери.
Смотри репортаж из города.
А еще в Рубежном Луганской рашитсты попали в цистерну с азотной кислотой, что можно считать аналогом к применению химического оружия. Раньше мы рассказывали об отравлении азотом и что нужно делать.