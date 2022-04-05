Аналог химического оружия: что делать при отравлении азотной кислотой и как уберечь свою жизнь

Россия не оставляет как своих намерений на поле боя, так и нарративов об использовании химического оружия. Однако она уже давно приступила к применению ее аналога. Для этого стоило всего лишь попасть в цистерну с азотной кислотой в Рубежном Луганской области.

Об этом инциденте сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Не выходите из укрытий! Если вы в помещении — закройте двери и окна!

Также военная администрация просит местных подготовить влажные повязки, поскольку азотная кислота очень опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу.

Однако всеоспоримая российская диктатура не станет говорить своим гражданам, что ветерок дует в их сторону. Сначала сами окопались в Рыжем лесу, сами слетали 14 раз в Чернобаевку, сами попали в цистерну с азотной кислотой, которую ветер теперь несет в их дома. Интересная тенденция.

Однако мы заботливо советуем украинцам ознакомиться с правилами поведения при выбросе азотной кислоты в воздух, чтобы обезопасить каждую жизнь.

Что такое азотная кислота и почему она опасна

Азотная кислота — бесцветная дымящаяся жидкость с едким запахом. Это достаточно сильный окислитель, который может разъедать большинство металлов.

Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые.

Что нужно делать при выбросе азотной кислоты

Остаться в укрытии.

Если новость застала в помещении, закрыть двери и окна.

Поскольку пара кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути, нужно подготовить влажные маски для лица.

Для защиты от паров и тумана азотной кислоты обычно пользуются противогазами.

Симптомы отравления азотной кислотой

При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях — отек легких.

При действии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

Концентрированная азотная кислота, попадая на кожу, вызывает тяжелые ожоги.

При проглатывании азотная кислота вызывает ожог слизистой пищевода, желудка с тяжелым спазмом и отеком гортани.

Что делать в случае отравления азотной кислотой

При попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут.

При попадании на кожу пораженный участок обмыть водой, добавив предварительно к нему питьевую соду, мыло.

Если азотная кислота попала в желудок, то необходимо промывание большим количеством воды.

В любом случае обязательно нужно доставить потерпевшего в ближайшую больницу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как подготовиться к возможной химической атаке и что делать, если она произойдет.