Россия не оставляет как своих намерений на поле боя, так и нарративов об использовании химического оружия. Однако она уже давно приступила к применению ее аналога. Для этого стоило всего лишь попасть в цистерну с азотной кислотой в Рубежном Луганской области.
Об этом инциденте сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Не выходите из укрытий! Если вы в помещении — закройте двери и окна!
Не выходите из укрытий! Если вы в помещении — закройте двери и окна!
Также военная администрация просит местных подготовить влажные повязки, поскольку азотная кислота очень опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу.
Однако всеоспоримая российская диктатура не станет говорить своим гражданам, что ветерок дует в их сторону. Сначала сами окопались в Рыжем лесу, сами слетали 14 раз в Чернобаевку, сами попали в цистерну с азотной кислотой, которую ветер теперь несет в их дома. Интересная тенденция.
Однако мы заботливо советуем украинцам ознакомиться с правилами поведения при выбросе азотной кислоты в воздух, чтобы обезопасить каждую жизнь.
Азотная кислота — бесцветная дымящаяся жидкость с едким запахом. Это достаточно сильный окислитель, который может разъедать большинство металлов.
Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые.
При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях — отек легких.
При действии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.
Концентрированная азотная кислота, попадая на кожу, вызывает тяжелые ожоги.
При проглатывании азотная кислота вызывает ожог слизистой пищевода, желудка с тяжелым спазмом и отеком гортани.
При попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут.
При попадании на кожу пораженный участок обмыть водой, добавив предварительно к нему питьевую соду, мыло.
Если азотная кислота попала в желудок, то необходимо промывание большим количеством воды.
В любом случае обязательно нужно доставить потерпевшего в ближайшую больницу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как подготовиться к возможной химической атаке и что делать, если она произойдет.