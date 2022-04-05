Аналог хімічній зброї: що робити у разі отруєння азотною кислотою та як вберегти своє життя

Росія не полишає як своїх намірів на полі бою, так і наративів щодо використання хімічної зброї. Однак вона вже давно розпочала використання її аналогу. Для цього варто лише було поцілити у цистерну з азотною кислотою у Рубіжному на Луганщині

Про цей інцидент повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Не виходьте з укриттів! Якщо ви у приміщенні — закрийте двері та вікна!

Також військова адміністрація просить місцевих підготувати вологі пов’язки, оскільки азотна кислота дуже небезпечна при вдиханні, ковтанні й потраплянні на шкіру.

Однак всезаперечна російська диктатура не стане говорити своїм громадянам, що вітерець дме у їхню сторону. Спочатку самі окопались у Рудому лісі, самі злітали 14 разів у Чорнобаївку, самі поцілили у цистерну з азотною кислотою, яку вітер тепер несе до їхніх хат. Цікава тенденція.

Проте ми з піклуванням радимо українцям ознайомитися з правилами поведінки під час викиду азотної кислоти у повітря, щоб убезпечити кожне життя.

Що таке азотна кислота і чому вона небезпечна

Азотна кислота — безбарвна димуча рідина з їдким запахом. Це досить сильний окислювач, який може роз’їдати більшість металів.

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при потраплянні на шкіру та слизові оболонки.

Що потрібно робити у разі викиду азотної кислоти

Залишатися в укритті.

Якщо новина застала у приміщенні, закрити двері та вікна.

Оскільки пари кислоти чинять подразнювальну дію на дихальні шляхи, потрібно підготувати вологі маски для обличчя.

Для захисту від парів і туману азотної кислоти зазвичай користуються протигазами.

Симптоми отруєння азотною кислотою

При слабких отруєннях з’являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях — набряк легенів.

При дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору.

Концентрована азотна кислота, потрапляючи на шкіру, викликає тяжкі опіки.

При проковтуванні азотна кислота викликає опік слизової оболонки стравоходу, шлунка з важким спазмом і набряком гортані.

Що робити у разі отруєння азотною кислотою

У разі потрапляння азотної кислоти в очі, необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин.

При потраплянні на шкіру уражену ділянку обмити водою, додавши попередньо до неї питну соду, мило.

Якщо азотна кислота потрапила у шлунок, необхідне промивання великою кількістю води.

У будь-якому разі обов’язково потрібно доставити потерпілого в найближчу лікарню.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготуватися до можливої хімічної атаки та що робити, якщо вона станеться.