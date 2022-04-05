Аналог хімічній зброї: що робити у разі отруєння азотною кислотою та як вберегти своє життя

Росія не полишає як своїх намірів на полі бою, так і наративів щодо використання хімічної зброї. Однак вона вже давно розпочала використання її аналогу. Для цього варто лише було поцілити у цистерну з азотною кислотою у Рубіжному на Луганщині
Про цей інцидент повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Не виходьте з укриттів! Якщо ви у приміщенні — закрийте двері та вікна!
Не виходьте з укриттів! Якщо ви у приміщенні — закрийте двері та вікна!
Також військова адміністрація просить місцевих підготувати вологі пов’язки, оскільки азотна кислота дуже небезпечна при вдиханні, ковтанні й потраплянні на шкіру.
Однак всезаперечна російська диктатура не стане говорити своїм громадянам, що вітерець дме у їхню сторону. Спочатку самі окопались у Рудому лісі, самі злітали 14 разів у Чорнобаївку, самі поцілили у цистерну з азотною кислотою, яку вітер тепер несе до їхніх хат. Цікава тенденція.
Проте ми з піклуванням радимо українцям ознайомитися з правилами поведінки під час викиду азотної кислоти у повітря, щоб убезпечити кожне життя.
Азотна кислота — безбарвна димуча рідина з їдким запахом. Це досить сильний окислювач, який може роз’їдати більшість металів.
Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при потраплянні на шкіру та слизові оболонки.
При слабких отруєннях з’являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях — набряк легенів.
При дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору.
Концентрована азотна кислота, потрапляючи на шкіру, викликає тяжкі опіки.
При проковтуванні азотна кислота викликає опік слизової оболонки стравоходу, шлунка з важким спазмом і набряком гортані.
У разі потрапляння азотної кислоти в очі, необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин.
При потраплянні на шкіру уражену ділянку обмити водою, додавши попередньо до неї питну соду, мило.
Якщо азотна кислота потрапила у шлунок, необхідне промивання великою кількістю води.
У будь-якому разі обов’язково потрібно доставити потерпілого в найближчу лікарню.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготуватися до можливої хімічної атаки та що робити, якщо вона станеться.