Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 квітня

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Квітня 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 квітня

Більше відео
0:03:48
Ситуація у Києві 05.04.2022
Небезпека не минула! Як зараз живе Київ і чи можна вже приїжджати
0:03:33
Особисті дані російських мародерів з'явилися у мережі - власники награбованого вже телефонують рашистам
Власники награбованого дзвонять російським мародерам, а ті ковтають язика — СБУ перехопила розмови
0:06:50
Звернення Зеленського 6 квітня
Вирішується доля нашого народу. Традиційне звернення Володимира Зеленського
0:03:39
Яка ситуація в Донецькій області
Чим менше буде людей, тим більше діапазон для захисту. Начальник донецької ОВА про ситуацію в області
Дивитись більше

Останні відео
0:03:48
Ситуація у Києві 05.04.2022

Небезпека не минула! Як зараз живе Київ і чи можна вже приїжджати
Карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 квітня
0:01:06
РФ більше не приховує бажання вчинити геноцид українців
Назвали українців пасивними нацистами: РФ вже навіть не приховує бажання геноциду нашого народу
0:03:33
Особисті дані російських мародерів з'явилися у мережі - власники награбованого вже телефонують рашистам
Власники награбованого дзвонять російським мародерам, а ті ковтають язика — СБУ перехопила розмови
0:06:50
Звернення Зеленського 6 квітня
Вирішується доля нашого народу. Традиційне звернення Володимира Зеленського
0:03:39
Яка ситуація в Донецькій області
Чим менше буде людей, тим більше діапазон для захисту. Начальник донецької ОВА про ситуацію в області
0:02:19
Ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі 05.04.2022
Залякування та викрадення освітян — як у тимчасово окупованому Мелітополі почався освітній процес
0:02:54
Яка ситуація у місті Попасна
Ховаються в підвалах та зі сльозами на очах просять про евакуацію. Як люди живуть у місті Попасна
0:04:05
Чому Росія досі залишається у складі ООН
Росія порушила всі права людини, але чому вона досі залишається в ООН
0:04:18
Буча після звільнення 05.04.2022
У повітрі запах смерті — як живе звільнена Буча сьогодні
Більше відео
Ситуація у Києві 05.04.2022
Читати далі
Небезпека не минула! Як зараз живе Київ і чи можна вже приїжджати
РФ більше не приховує бажання вчинити геноцид українців
Читати далі
Назвали українців пасивними нацистами: РФ вже навіть не приховує бажання геноциду нашого народу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь