Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 квітня

Як би не спустошували часом новини, необхідно рухатись далі заради тих, кого ми любимо. Окупанти підуть за своїм кораблем, а ми – до перемоги. Однак робити нам це потрібно обережно.

Тому Генштаб ЗСУ надає всю необхідну оперативну інформацію про те, де точаться зараз бої та у яких місцях поки може бути небезпечно станом на 6 квітня.

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня

Оперативна обстановка в Україні станом на 6 квітня 2022 року

Продовжуються заходи з перегрупування військ РФ. Вони намагаються поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів та прихованої мобілізації.

Противник не відмовився від мети операції щодо встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Ворог намагається покращити положення підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують вивозити свою військову техніку. Водночас виявлено переміщення окремих підрозділів збройних сил Білорусі в напрямку державного кордону України.

На Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнськоналаштованих жителів та незаконне їх затримання.

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У місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд “документування”.

На Донецькому напрямку, за підтримки авіації та артилерії, ворог продовжує штурм міста Маріуполя.

Російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості.

Внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області, окупантами пошкоджено цистерну з азотною кислотою.

В районах населених пунктів Борівське, Новолуганське, Солодке, Мар’їнка, Золота Нива ворог продовжував артилерійські обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України та цивільної інфраструктури.

Поблизу населених пунктів Новотошківське, Нижнє, Попасна, Калинове, Степне, Рубіжне, Троїцьке, Новобахмутівка, Новоселівка друга противник проводив штурмові дії, успіху не мав.

На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Бердянськ, проводиться затримання місцевих жителів.

В місті Токмак медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я примушують підписувати так звані “контракти” з міністерством охорони здоров’я РФ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський записав традиційне звернення до незламного українського народу.