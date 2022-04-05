Вирішується доля нашого народу. Традиційне звернення Володимира Зеленського

Минає вже 41 день повномасштабної війни Росії проти України, людяності, миру та всього, що має сенс у цьому світі.

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне звернення до незламного українського народу.

Вирішується доля нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги.

Вікна публікують основні тези зі звернення президента Володимира Зеленського:

Звернувся до Ради безпеки ООН, яка зібралася на спеціальне засідання щодо воєнних злочинів Росії в Бучі та загалом в окупованих районах України. Сказав те, що давно потрібно було сказати саме у такому форматі.

Рада безпеки ООН існує, а безпеки у світі не існує. Ні для кого.

Організація обʼєднаних націй наразі не може виконувати функції, заради яких створювалась. І винна в цьому лише одна держава — Росія, яка дискредитує й ООН, і всі інші міжнародні інституції, в роботі яких досі бере участь.

Запропонував членам Ради безпеки ООН та всім іншим державам, які поважають міжнародне право, конкретні речі, які можуть змінити ситуацію.

Зокрема, глобальну конференцію – вже у мирному Києві. Для того, щоб визначитись, як можна реформувати світову архітектуру з огляду на все те, що робить Росія.

Також звернувся до парламенту і народу Іспанії. Держави, яка підтримує нашу боротьбу за свободу і за збереження демократії в Європі.

Розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих районах України. Про те, як можна допомогти людям у заблокованому Маріуполі.

Домовились, що Франція надасть необхідну технічну та експертну підтримку розслідуванню злочинів російських окупантів в Бучі та інших містах України.

Готуємось приймати вже найближчим часом у Києві з візитами президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен і голову європейської дипломатії Жозепа Борреля.

Сьогодні у Маріїнському палаці вручив ордени Золота Зірка військовослужбовцям Збройних Сил України, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин військових, які відзначені цим званням посмертно.

Передав орден За мужність родині загиблого фоторепортера Макса Левіна, який був підло убитий окупантами на Київщині. За життя він зробив вагомий внесок у те, щоб ми всі бачили та знали, що відбувається в нашій країні.

Вже традиційно перед записом вечірнього звернення підписав укази про відзначення наших військових державними нагородами. 292 військовослужбовця, з них 57 посмертно.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН.