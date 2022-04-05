Украина

Решается судьба нашего народа. Традиционное обращение Владимира Зеленского

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 апреля 2022, 00:39

Больше видео
0:03:33
Особисті дані російських мародерів з'явилися у мережі - власники награбованого вже телефонують рашистам
Владельцы награбленного звонят российским мародерам, а те глотают язык — СБУ перехватила разговоры
0:03:39
Яка ситуація в Донецькій області
Чем меньше будет людей, тем больше диапазон защиты. Начальник донецкой ОВА о ситуации в области
0:02:19
Ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі 05.04.2022
Устрашение и похищение педагогов — как во временно оккупированном Мелитополе начался образовательный процесс
0:02:54
Яка ситуація у місті Попасна
Прячутся в подвалах и со слезами на глазах просят об эвакуации. Как люди живут в городе Попасная
Смотреть больше

Последние видео
0:03:33
Особисті дані російських мародерів з'явилися у мережі - власники награбованого вже телефонують рашистам

Владельцы награбленного звонят российским мародерам, а те глотают язык — СБУ перехватила разговоры
0:06:50
Звернення Зеленського 6 квітня
Решается судьба нашего народа. Традиционное обращение Владимира Зеленского
0:03:39
Яка ситуація в Донецькій області
Чем меньше будет людей, тем больше диапазон защиты. Начальник донецкой ОВА о ситуации в области
0:02:19
Ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі 05.04.2022
Устрашение и похищение педагогов — как во временно оккупированном Мелитополе начался образовательный процесс
0:02:54
Яка ситуація у місті Попасна
Прячутся в подвалах и со слезами на глазах просят об эвакуации. Как люди живут в городе Попасная
0:04:05
Чому Росія досі залишається у складі ООН
Россия нарушила все права человека, но почему она до сих пор остается в ООН
0:04:18
Буча після звільнення 05.04.2022
В воздухе запах смерти — как живёт освобождённая Буча сегодня
Європейський союз запровадив ембарго на російське вугілля
Неужели решились? Эмбарго ЕС на уголь РФ и пятый пакет санкций
Виступ Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН
“Готовы ли вы к закрытию?”. Важное выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН
Херсон
О чем молчит Херсон — репортаж из оккупированного рашистами украинского города
Больше видео
Особисті дані російських мародерів з'явилися у мережі - власники награбованого вже телефонують рашистам
Читать дальше
Владельцы награбленного звонят российским мародерам, а те глотают язык — СБУ перехватила разговоры
Яка ситуація в Донецькій області
Читать дальше
Чем меньше будет людей, тем больше диапазон защиты. Начальник донецкой ОВА о ситуации в области

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь