Решается судьба нашего народа. Традиционное обращение Владимира Зеленского

Проходит уже 41-й день полномасштабной войны России против Украины, человечности, мира и всего, что имеет смысл в этом мире.

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное обращение к несокрушимому украинскому народу.

Решается судьба нашего народа. Мы знаем, за что сражаемся. И делаем все для победы.

Вікна публикуют основные положения по обращению президента Владимира Зеленского:

Обратился в Совбез ООН, который собрался на специальное заседание по военным преступлениям России в Буче и в целом в оккупированных районах Украины. Сказал, что давно нужно было сказать именно в таком формате.

Совбез ООН существует, а безопасности в мире не существует. Ни для кого.

Организация объединенных наций не может выполнять функции, ради которых создавалась. И виновато в этом только одно государство – Россия, дискредитирующая и ООН, и все другие международные институции, в работе которых до сих пор участвует.

Предложил членам Совета безопасности ООН и всем другим государствам, уважающим международное право, конкретные вещи, которые могут изменить ситуацию.

В частности, глобальная конференция – уже в мирном Киеве. Для того чтобы определиться, как можно реформировать мировую архитектуру, учитывая все, что делает Россия.

Также обратился в парламент и к народу Испании. Государства, поддерживающие нашу борьбу за свободу и за сохранение демократии в Европе.

Разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. О гуманитарной ситуации во временно оккупированных районах Украины. О том, как можно помочь людям в заблокированном Мариуполе.

Договорились, что Франция предоставит необходимую техническую и экспертную поддержку расследованию преступлений российских оккупантов в Буче и других городах Украины.

Готовимся принимать уже в ближайшее время в Киеве с визитами президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Сегодня в Мариинском дворце вручил ордена Золотая Звезда военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей военных, отмеченных этим званием посмертно.

Передал орден За мужество семье погибшего фоторепортера Макса Левина, который был подло убит оккупантами в Киевской области. При жизни он внес весомый вклад в то, чтобы все видели и знали, что происходит в нашей стране.

Уже традиционно перед записью вечернего обращения подписал указы о награждении наших военных государственными наградами. 292 военнослужащих, из них 57 посмертно.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил на заседании Совета безопасности ООН.