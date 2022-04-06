Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 апреля

Как бы ни опустошали новости, необходимо двигаться дальше ради тех, кого мы любим. Оккупанты пойдут за своим кораблем, а мы – к победе. Однако делать это нужно осторожно.

Поэтому Генштаб ВСУ предоставляет всю необходимую оперативную информацию о том, где идут сейчас бои и в каких местах пока может быть опасно по состоянию на 6 апреля.

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 апреля

Оперативная обстановка в Украине на 6 апреля 2022 года

Продолжаются меры по перегруппировке войск РФ. Они пытаются восполнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений и скрытой мобилизации.

Противник не отказался от цели операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Враг пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.

На Северском направлении оккупанты продолжают вывозить свою военную технику. В то же время, выявлено перемещение отдельных подразделений вооруженных сил Беларуси в направлении государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении идет блокада противником отдельного района Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты осуществляют поиск проукраинских жителей и незаконное их задержание.

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В городе Изюм российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных Сил Украины. С этой целью производят обстрелы населенного пункта и создают вид “документирования”.

На Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии враг продолжает штурм города Мариуполя.

Российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и промышленности.

В результате обстрела города Рубежное Луганской области, оккупантами повреждена цистерна с азотной кислотой.

В районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка, Золотая Нива, враг продолжал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Украины и гражданской инфраструктуры.

Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасное, Калиновое, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка второй противник проводил штурмовые действия, успеха не имел.

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Бердянск, производится задержание местных жителей.

В городе Токмак медицинский персонал местных заведений здравоохранения принуждают подписывать так называемые “контракты” с министерством здравоохранения РФ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное обращение к несокрушимому украинскому народу.