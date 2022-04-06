ВСУ освободили от оккупанта три населенных пункта в Херсонской области — какая ситуация по Украине

Оккупанты продолжают терять позиции на фронте и нести потери, чему активно способствуют украинские защитники. Так, накануне ВСУ вернули контроль над Добрянкой, Нововознесенским и Трудолюбовкой (Херсонская обл.). Об этом отчитывается Генштаб ВСУ на странице Facebook.

Благодаря мужеству и героизму Вооруженных сил Украины освобождены Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка в Херсонской области на самом опасном для нас направлении.

Так прокомментировал новость глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

Кроме того, только за вчерашний день украинские военные сбили восемь крылатых ракет России.

Какая ситуация на фронте 6 апреля

Враг продолжает блокировать Харьков и бить из артиллерии по отдельным районам города. Впрочем, потери 236-й артиллерийской бригады армии РФ уже составили около 20% личного состава и вооружения.

и бить из артиллерии по отдельным районам города. Впрочем, потери 236-й артиллерийской бригады армии РФ уже составили около 20% личного состава и вооружения. На Изюмском направлении оккупанты пытаются создать ударную группировку, чтобы продолжить наступление в направлении Славянска и Барвинкового.

и Барвинкового. Продолжается штурм в Донецкой области — в районе Попасной, Степного, Новотошковского, Рубежного, Северодонецка, Солодкого. Успешным это нападение врага назвать нельзя.

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Не покидают террористы попыток штурма Мариуполя.

Защитники города более 40 суток удерживают героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков.

На Южнобужском направлении враг пытается улучшить свое положение. Возможно, попытается использовать территории непризнанного Приднестровья для наступления. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов, говорят разведчики.

На Полесском направлении оккупанты активных действий не предпринимали. Часть российских военных находится на территории Беларуси.

На Волынском направлении стабильно тихо. Признаков, что враг планирует переходить в наступление, нет.

Потери врага

Боевые потери российской армии впечатляют. За менее чем два месяца войны в Украине оккупанты уже потеряли более 18,5 тыс. солдат, 150 военных самолетов и более 680 танков. Подробнее — в графике.

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