Мир

Находят живых даже спустя 200 часов! Как работают украинские спасатели при разборе завалов в Турции

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 февраля 2023, 14:00
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Находят живых даже спустя 200 часов! Как работают украинские спасатели при разборе завалов в Турции
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Находят живых даже спустя 200 часов! Как работают украинские спасатели при разборе завалов в Турции
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Волнуешься, что не выключают свет? Какая ситуация с электроэнергией в Украине и будут ли новые отключения

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