Более 200 часов в Турции! Через несколько суток после мощного землетрясения сотрудники чрезвычайных служб продолжают спасать людей из-под завалов. 205 часов ждала спасения 35-летняя женщина, 207 — 12-летний парень, 209 — супруги из Хатай. А 77-летнюю женщину удалось спасти спустя 212 часов.

Украинские спасатели отправились в Турцию помогать разбирать завалы и спасать людей. На девятый день после серии мощных землетрясений в Турции они помогли найти и вызволить из-под завалов выжившую после разрушения жилого дома женщину.

Пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий во время телемарафона рассказал об актуальной ситуации в Турции после землетрясений. Он подтвердил информацию о спасенной работниками ГСЧС Украины женщине.

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Как украинские спасатели разбирают завалы в Турции

По словам Хорунжего, при разборе завалов спасатели пошли на указанное место, чтобы перекусить арматуру специальным оборудованием. Тогда работники услышали звуки, похожие на стон. Запустили кинолога с собакой. Животное стало на место, где чувствовало человека. Спасатели разобрали завал и спасли женщину.

С начала работ украинские спасатели обследовали 438 зданий и сооружений, деблокировали тела 55 человек, из них девять детей, — сообщил Хорунжий.

Он говорит, что в городе, где находятся украинцы, много разрушенных домов. Чувствуется горе людей, они постоянно плачут. Они находятся на местах разбора завалов при работе работников ГСЧС и ждут, когда достанут живых людей или тела погибших.

Находят живых даже спустя 200 часов! Как работают украинские спасатели при разборе завалов в Турции / 2 Фотографии

— Работы очень много. Основная цель — не оставлять попытки найти живых людей. Вчера во время совещания в Координационном штабе представители Аргентины сказали, что нашли четырех человек, находившихся в подвальном помещении.

У них была с собой вода, благодаря чему они смогли дождаться помощи. То есть живых все еще находят, несмотря на то, что прошло много времени, — поделился пресс-офицер ГСЧС.

Он говорит, что до сих пор ощутимы подземные толчки как в лагере, так и во время разбора завалов. В каждой группе есть офицер безопасности, имеющий прибор, фиксирующий отклонение зданий от нормы. Когда такое случается, он с помощью свистка сообщает об этом спасателям, и они выходят из зданий, в которых работают.

Ранее мы рассказывали, сколько людей погибло во время землетрясения в Турции.

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