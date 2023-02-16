Понад 200 годин у Туреччині! За кілька діб після потужного землетрусу надзвичайники продовжують рятувати людей з-під завалів. 205 годин чекала на порятунок 35-річна жінка, 207 — 12-річний хлопець, 209 — подружжя із Хатай. А 77-річну жінку вдалося врятувати через 212 годин.

Українські рятувальники вирушили до Туреччини допомагати розбирати завали та рятувати людей. На дев’ятий день після серії потужних землетрусів у Туреччині вони допомогли знайти та визволити з-під завалів жінку, яка вижила після руйнування житлового будинку.

Прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час телемарафону розповів про актуальну ситуацію в Туреччині після землетрусів. Він підтвердив інформацію про жінку, яку врятували працівники ДСНС України.

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За словами Хорунжого, під час розбору завалів рятувальники пішли на вказане місце, щоб перекусити арматуру спеціальним обладнанням. Тоді працівники почули звуки, схожі на стогін. Запустили кінолога з собакою. Тварина стала на місце, де відчувала людину. Рятувальники розібрали завал та врятували жінку.

З початку робіт українські рятувальники обстежили 438 будівель та споруд, деблокували тіла 55 людей, з них дев’ять дітей, — повідомив Хорунжий.

Він розповідає, що у місті, де перебувають українці, багато зруйнованих будинків. Відчутно горе людей, вони постійно плачуть. Вони перебувають на місцях розбору завалів під час роботи працівників ДСНС та чекають, коли дістануть живих чи тіла загиблих.

Знаходять живих навіть через 200 годин! Як працюють українські рятувальники під час розбору завалів у Туреччині / 2 Фотографії

— Роботи дуже багато. Основна мета — не полишати спроби знайти живих людей. Вчора під час наради в Координаційному штабі представники Аргентини сказали, що знайшли чотирьох людей, які перебували у підвальному приміщенні.

Вони мали з собою воду, завдяки цьому змогли дочекатися допомоги. Тобто живих усе ще знаходять, попри те, що минуло доволі багато часу, — поділився прес-офіцер ДСНС.

Він каже, що досі відчутно підземні поштовхи як у таборі, так і під час розбирання завалів. У кожній групі є офіцер безпеки, який має прилад, що фіксує відхилення будівель від норм. Коли таке трапляється, він за допомогою свистка повідомляє про це рятувальників, і вони виходять з будівель, у яких працюють.

Раніше ми розповідали, скільки людей загинуло під час землетрусу у Туреччині.

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