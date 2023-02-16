Світ

Знаходять живих навіть через 200 годин! Як працюють українські рятувальники під час розбору завалів у Туреччині

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Лютого 2023, 14:00
Розбір завалів після землетрусу у Туреччині: як працюють українські рятувальники

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Розбір завалів після землетрусу у Туреччині: як працюють українські рятувальники

Знаходять живих навіть через 200 годин! Як працюють українські рятувальники під час розбору завалів у Туреччині
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Знаходять живих навіть через 200 годин! Як працюють українські рятувальники під час розбору завалів у Туреччині
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