Пекло Туреччини. Тиждень після жахливого землетрусу — що відбувається зараз

Після землетрусу у Туреччині та Сирії загинуло приблизно 34 тисячі людей. Про це повідомляє американське видання CNN із посиланням на турецький центр із координації надзвичайних ситуацій і міністерство з охорони здоров’я уряду порятунку Сирії.

Попри те, що шансів знайти живих людей залишається все менше, рятувальники продовжують пошукові роботи. Про це повідомила кореспондентка Суспільного Олена Курінкова у марафоні Єдині новини. Також вона детальніше розповіла про ситуацію у Туреччині.

Наразі вона перебуває у місті Діярбакир у південно-східній Туреччині, яке також дуже сильно постраждало від землетрусу 6 лютого.

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Це буквально край ореолу уражених регіонів, тому повністю зруйнованих будинків у центральній частині порівняно небагато, їх сім. Завали з одного вже повністю розібрали. У приблизно ще шістьох тривають роботи.

Звісно, поки розбирають завали, з кожним днем знайти живих людей шансів залишається дедалі менше.

Тим паче потрібно врахувати, що на рятувальну операцію значно впливає мінусова температура. Уночі позначка сягає до -7 °С. Тому порятунок деяких людей, яких знаходили живими на шостий – сьомий день рятувальних робіт, вважають просто дивом.

Загалом тут ситуація більш-менш стабільна, на відміну від Кахраманмараша — це місто, яке приблизно за 10 км від самісінького епіцентру землетрусу.

Землетрус у Туреччині: яке місто постраждало найбільше

Кахраманмараш постраждало чи не найбільше. Там будинки переважно зруйновані вщент, а ті, які залишились, вкриті тріщинами. Навколо цих будинків є як рятувальники, так і люди, які сподіваються на порятунок близьких.

Якщо не дістануть живими, то вони хочуть принаймні побачити та забрати тіла своїх близьких.

Попри те, що з десятків країн приїхали рятувальники на допомогу турецьким, все ж таки цих сил недостатньо. Тому доводиться розставляти пріоритети та обирати, які будівлі розбирати першими.

Землетрус у Туреччині: доля українців

Українські рятувальники працюють у провінції Хатай, яка сильно постраждала від землетрусу. Крім того, там мешкає багато українців. Зокрема, у місті Іскендерун були повідомлення, що постраждало багато українців.

Багатьох українців, на щастя, врятували. Але наші рятувальники продовжують працювати.

Зараз людей, які втратили свої домівки або ж не можуть повернутися туди, розселяють у наметових містечках. Дехто їде до родичів чи друзів. Також людей евакуюють у більш безпечні регіони країни. Наприклад, в Анкару чи Стамбул.

Мешканець Кахраманмараша та волонтер Найрулла Нергіз розповідає, що коли прокинувся 6 лютого, то подумав, що настав судний день чи апокаліпсис. Та наразі намагається допомагати іншим та адаптуватись.

Ми живемо в автівках. Не було де переночувати, вбиралень, електрики. Так було у перші чотири дні. Тепер електрика повернулась, але газового опалення немає.

Як землетрус у Туреччині може вплинути на місцеві вибори

Постраждалі — це практично восьма частина країни, що є значною частиною електорату для президентських виборів, які відбудуться в травні.

Тому зараз для президента Туреччини Реджепа Ердогана вирішальні місяці, щоб показати, як його уряд впорається з цією ситуацією. Це може безпосередньо вплинути на його імідж.

Наразі президент Ердоган обіцяє, що уряд зможе повністю відновити постраждалі міста приблизно впродовж року. Хоча залишається відкритим питання, наскільки це реально.

Про причини трагічного землетрусу

Звісно, передбачити такий землетрус не могли навіть сейсмологи. Це природне лихо такого масштабу, якого не бувало в Туреччині близько ста років.

З іншого боку, у суспільстві з’явилась дискусія, що у деяких постраждалих районах будівлі були побудовані з порушенням норм будівництва. У зв’язку з цим наразі в Туреччині арештовано близько 130 осіб, які причетні до будівництва, ймовірно, недостатньо надійних споруд.

Це також могло стати однією з причин великої кількості смертей через землетрус. Читай детальніше, скільки людей загинуло в Туреччині внаслідок землетрусу.

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Фото: Getty Images