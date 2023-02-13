Ад Турции. Неделя после ужасного землетрясения — что происходит в стране сейчас

После землетрясения в Турции и Сирии погибли около 34 тысяч человек. Об этом сообщает американское издание CNN со ссылкой на турецкий центр по координации чрезвычайных ситуаций и министерство по здравоохранению правительства спасения Сирии.

Несмотря на то, что шансов найти живых людей остается все меньше, спасатели продолжают поисковые работы. Об этом сообщила корреспондентка Суспільного Елена Куринкова в марафоне Єдині новини. Также она подробнее рассказала о ситуации в Турции.

Она находится в городе Диярбакыр в юго-восточной Турции, который также очень сильно пострадал от землетрясения 6 февраля.

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Это буквально край ореола пораженных регионов, поэтому полностью разрушенных зданий в центральной части сравнительно немного, их семь. Завалы с одного уже полностью разобрали. В примерно еще шести продолжаются работы.

Разумеется, пока разбирают завалы, с каждым днем найти живых людей шансов остается все меньше.

Тем более следует учесть, что на спасательную операцию очень сильно влияет минусовая температура. Ночью отметка достигает -7 °С. Поэтому спасение некоторых людей, которых находили живыми на шестой – седьмой день спасательных работ, считают просто чудом.

В целом здесь ситуация более или менее стабильная, в отличие от Кахраманмараша — это город, который примерно в 10 км от самого эпицентра землетрясения.

Землетрясение в Турции: какой город пострадал больше всего

Кахраманмараш пострадал больше всего. Там дома преимущественно разрушены дотла, а те, что остались, покрыты трещинами. Вокруг этих домов находятся как спасатели, так и те, кто надеется на спасение близких.

Если не достанут живыми, то они хотят по крайней мере увидеть и унести тела своих близких.

Несмотря на то, что из десятков стран приехали спасатели на помощь турецким, все же этих сил недостаточно. Поэтому приходится расставлять приоритеты и выбирать, какие строения разбирать первыми.

Землетрясение в Турции: судьба украинцев

Украинские спасатели работают в провинции Хатай, сильно пострадавшей от землетрясения. Кроме того, там живут многие украинцы. В частности, в городе Искендерун были сообщения, что пострадали многие украинцы.

Многих украинцев, к счастью, спасли. Но наши спасатели продолжают работать.

Сейчас людей, которые потеряли свои дома или не могут вернуться туда, расселяют в палаточных городках. Некоторые едут к родственникам или друзьям. Также людей эвакуируют в более безопасные регионы страны. К примеру, в Анкару или Стамбул.

Житель Кахраманмараша и волонтер Найрулла Нергиз рассказывает, что когда проснулся 6 февраля, то подумал, что наступил судный день или апокалипсис. Но пытается помогать другим и адаптироваться.

Мы живем в машинах. Негде было переночевать, нет уборных, электричества. Так было в первые четыре дня. Теперь электричество вернулось, но газового отопления нет.

Как землетрясение в Турции может повлиять на местные выборы

Пострадавшие — это практически 1/8 страны, являющаяся значительной частью электората для президентских выборов, которые пройдут в мае.

Поэтому сейчас для президента Турции Реджепа Эрдогана решающие месяцы, чтобы показать, как его правительство справится с данной ситуацией. Это может напрямую повлиять на его имидж.

Президент Эрдоган обещает, что правительство сможет полностью восстановить пострадавшие города примерно в течение года. Хотя остается открытым вопрос, может ли это быть реально.

О причинах трагического землетрясения

Конечно, предсказать такое землетрясение не могли даже сейсмологи. Это природное бедствие такого масштаба, какого не бывало в Турции около ста лет.

С другой стороны, в обществе появилась дискуссия, что в некоторых пострадавших районах здания были построены с нарушением норм строительства. В связи с этим в Турции арестовано около 130 человек, причастных к строительству, вероятно, недостаточно надежных сооружений.

Это также могло стать одной из причин большого количества смертей из-за землетрясения. Читай подробнее, сколько людей погибло в Турции в результате землетрясения.

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Фото: Getty Images