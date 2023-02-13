Мир

Ад Турции. Неделя после ужасного землетрясения — что происходит в стране сейчас

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 февраля 2023, 16:00
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Ад Турции. Неделя после ужасного землетрясения — что происходит в стране сейчас
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