В Сирии женщина родила во время землетрясения: в каком состоянии ребенок

Около 8000 человек погибли в результате землетрясения в Турции и Сирии. И цифры постоянно растут, потому что поиски людей под завалами продолжаются. В Турции был введен трехмесячный режим чрезвычайного положения. В Сирии женщина родила во время землетрясения — что произошло с ребенком, смотри в сюжете.

Землетрясение в Турции — что известно сейчас

Третьи сутки продолжаются спасательные операции в Турции и Сирии, которые пострадали в результате наиболее разрушительного землетрясения в регионе за последние 84 года. Ценна каждая минута, потому что ночью температура снижается до минуса, а в горах до -15 °C.

Выжившие под обломками могут просто замерзнуть.

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Последние из спасенных — 1,5-годовалые близнецы и их родители, они провели под завалами 40 часов. Но таких редких минут гораздо меньше, чем трагических.

Число жертв каждый день увеличивается на тысячи человек. Травмированных десятки тысяч. На кадрах из Алеппо отец не может прийти в себя из-за потери маленькой дочери.

По словам очевидцев, они слышат голоса людей под завалами, люди умоляют о помощи, но многотонные глыбы, которые преимущественно разбирают руками, нередко становятся непреодолимым препятствием. Кроме того, есть постоянная угроза повторных обрушений.

Из-под завалов в городе Хатай достали двухмесячного младенца. Ребенок выжил после 29 часов под завалами. Судьба родителей неизвестна. Сейчас удалось спасти более 8000 человек, тысячи находятся под завалами.

Кроме турецких спасателей, дома разбирают поисково-спасательные группы более 70 стран, а это более 2500 сотрудников.

В Сирии женщина родила во время землетрясения: что с ребенком

В Сирии женщина родила ребенка под обломками дома. Сама роженица умерла, ребенка удалось спасти.

Мы вытащили мать, потом услышали звуки и подумали, что это отец, но это была новорожденная девочка. Мы сами перерезали пуповину, ее отвезли в больницу, — рассказывает родственник новорожденной.

Семь человек из одной семьи — отец, мать и дети — все погибли, кроме этой девочки.

Девочка родилась за три часа до того, как ее нашли. Мать рожала под завалами. У нее все тело в синяках. Наверное, что-то упало на нее, — говорит врач Хани Мааруф.

Землетрясение вызвало пожар в городе Искендерун, который не могли потушить двое суток. Предполагают, что произошел взрыв в перевернувшихся во время толчков контейнерах.

Всего в результате землетрясений в Турции обрушилось около 6000 зданий. В том числе и многоквартирные жилые дома.

В стране объявили семидневный траур. Президент ввел трехмесячный режим чрезвычайного положения в десяти пострадавших провинциях страны и выделил 100 млрд лир.

Мы будто проснулись в аду. Моя семья под завалами, помощи нет. Ни к кому не можем достучаться. Все везде разрушено, — говорит местный житель Осман.

По оценкам ВООЗ, на пострадавших территориях проживали около 23 млн человек. Организация предупредила, что итоговое количество погибших может превысить 20 тыс. человек.

Ранее мы рассказывали, что делать во время землетрясения, чтобы спастись.

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