У Сирії жінка народила під час землетрусу: в якому стані маля

Майже 8000 людей загинули внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії. І цифри постійно зростають, бо пошуки людей під завалами тривають. У Туреччині запровадили тримісячний режим надзвичайного стану. У Сирії жінка народила під час землетрусу — що сталося з дитиною, дивись у сюжеті.

Землетрус у Туреччині — що відомо станом на зараз

Третю добу триває рятувальна операція в Туреччині та Сирії, які постраждали внаслідок найбільш руйнівного землетрусу в регіоні за останні 84 роки. Цінується кожна хвилина, бо вночі температура знижується до мінусу, а в горах до -15 °C морозу.

Ті, хто вижив під уламками, можуть просто замерзнути.

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Останні з врятованих — півторарічні близнюки та їхні батьки, які провели під завалами 40 годин. Але таких рідкісних хвилин значно менше, ніж трагічних.

Кількість жертв щодоби збільшується на тисячі осіб. Травмованих десятки тисяч. На кадрах з Алеппо батько не може отямитися через втрату маленької доньки.

За словами очевидців, вони чують голоси людей під руїнами, які благають про допомогу, але багатотонні брили, які здебільшого розбирають руками, нерідко стають нездоланною перешкодою.Крім того, є постійна загроза повторних обвалів.

З-під завалів у місті Хатай дістали двомісячне немовля. Дитина вижила після 29 годин під завалами. Доля батьків невідома. Нині вдалося врятувати понад 8000 людей, тисячі перебувають під завалами.

Окрім турецьких рятувальників, будинки розбирають пошуково-рятувальні групи понад 70 країн, а це більш як 2500 співробітників.

У Сирії жінка народила під час землетрусу: що з дитиною

У Сирії жінка народила дитину під уламками будинку. Сама породілля померла, немовля вдалося врятувати.

Ми витягли матір, потім почули звуки і подумали, що то батько, але це була новонароджена дівчинка. Ми самі перерізали пуповину, її відвезли до лікарні, — розповідає родич новонародженої.

Семеро людей з однієї родини — батько, мати та діти — всі загинули, крім цієї дівчинки.

Дівчинка народилася за три години до того, як її знайшли. Мати народжувала під завалами. У неї все тіло в синцях. Мабуть, щось впало на неї, — каже лікар Хані Мааруф.

Землетрус спричинив пожежу в місті Іскендерун, яку не могли загасити дві доби. Припускають, що стався спалах у контейнерах, які перекинулися під час поштовхів.

Загалом внаслідок землетрусів у Туреччині обвалилося близько 6000 будівель. Зокрема й багатоквартирні житлові будинки.

У країні оголошено семиденну жалобу. Президент запровадив тримісячний режим надзвичайного стану в десяти постраждалих провінціях країни і виділив 100 млрд лір.

Ми ніби прокинулися в пеклі. Моя родина під завалами, допомоги немає. Ні до кого не можемо достукатися. Усе скрізь зруйновано, — каже місцевий житель Осман.

За оцінками ВООЗ, на постраждалих територіях проживали близько 23 млн осіб. Організація попередила, що підсумкова кількість загиблих може перевищити 20 000 людей.

Раніше ми розповідали, що робити під час землетрусу, щоб врятуватися.

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