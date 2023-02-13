Сколько людей погибло в Турции в результате землетрясения: обновленные данные

Недавно, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения, коснувшиеся соседней Сирии. Стихия и количество жертв в результате сотрясения земной коры шокировали весь мир.

Землетрясение магнитудой 7,8 балла принесло тысячи смертей, множество разрушенных домов и пострадавших. Его называют самым крупным землетрясением за последние 80 лет. Сколько человек погибло в Турции в результате землетрясения — читай в материале.

Сколько людей погибло в Турции в результате землетрясения

Обновлено 13 февраля (понедельник). Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 34 тысяч жизней. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Число погибших в Турции в воскресенье выросло до 29 605 человек, в то время как в Сирии погибли более 4500 человек, — говорится в сообщении.

Сотрудники разных международных организаций говорят о том, что по состоянию сегодня очень сложная ситуация с доставкой помощи на север Сирии.

В частности, об этом говорит старший советник ЮНИСЕФ по чрезвычайным ситуациям Мелинда Янг. Это вызвано повреждением дорог, особенно на пункте пересечения границы. Кроме того, повреждены системы водоснабжения.

Известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен посетить разрушенные районы Кахраманмараш и Хатай. Также он поедет в Пазарджик, эпицентр землетрясения. Эрдоган объявил чрезвычайное положение в десяти провинциях, наиболее пострадавших от землетрясения, на три месяца.

До сегодняшнего дня продолжает поступать информация о пострадавших, которые до сих пор находятся под завалами домов.

Землетрясение в Турции: реакция Украины

Известно, что Украина также направила спасателей для того, чтобы помочь турецкому народу. Команда состоит из 90 человек и 10 спасательных собак, ищущих пропавших без вести под обломками зданий.

Это — одна из самых больших катастроф нашего региона и мира, не только в истории нашей республики, — сказал Эрдоган.

Турции и Сирии прямо сейчас оказывают помощь десятки стран со всего мира. Они помогают гуманитаркой, поисковыми группами и т.д.

Президент Украины также выразил соболезнования Турции из-за землетрясения, которое унесло жизни тысячи людей. Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в своих соцсетях, в частности в Twitter;

— Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время.

Мы готовы предоставить необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы, — говорится в сообщении.

Украинцы, пострадавшие в результате землетрясения в Турции

К сожалению, в результате землетрясения пострадали и украинцы. В частности, в турецком городе Хатай из-под руин дома спасатели вытащили двух граждан Украины, считавшихся погибшими. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Граждане Украины — живы! К счастью, по проверенной информации, два гражданина Украины, считавшиеся погибшими в турецком городе Хатай, были спасены из-под руин дома, — написал посол на своей странице в Facebook.

Напомним, в Сирии женщина родила во время землетрясения. Малыша удалось спасти. Смотри видео о судьбе младенца.

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