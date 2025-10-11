“Не всегда бывает легко”: как лейтенант ГСЧС управляет роботами на службе

Инна Алфимова в 28 лет выезжает на службу вместе с роботами. То, что еще вчера казалось кадром из фантастического фильма, сегодня стало реальностью ГСЧС.

После обстрелов она работает среди завалов и дыма, но рядом с ней не только коллеги, а и роботизированные помощники. Они первыми заходят в место удара, расчищают путь и помогают спасателям действовать без риска для жизни.

Их металлические “руки” гасят огонь, вытягивают пылающие автомобили и убирают обломки там, где людям еще опасно ступать. А управляет ими — хрупкая девушка в боевой форме.

Для Вікна-Новини лейтенантка Инна рассказала, как работают ее роботизированные коллеги, почему человеческий фактор все равно решающий — и как это быть первой, кто запускает робота.

— Инна, как вы попали в службу ГСЧС?

— Если честно, все произошло спонтанно. Я занималась спортом и попала в службу благодаря спортивной команде.Но когда началась война, все изменилось — я поняла, что хочу остаться.

Работала в Одесском гарнизоне, выезжала на вызовы — и именно тогда почувствовала, что это мое.

Потом поступила в институт на специальность Пожарная безопасность, а позже начала обучение по направлению Робототехника и беспилотные системы.

Впервые я поехала на обучение в Австрию — там увидела, как работают пожарные роботы.

Кстати, в Украине сейчас есть четыре таких робота австрийского производителя LUF — два в Киеве и два в Черкассах. Помимо них активно развиваются модели для разминирования — среди них уже есть и украинские разработки.

— Вы управляете роботами. Как это происходит на практике?

— У нас есть несколько типов роботов — манипуляторные и пожарные. Манипуляторные помогают эвакуировать автомобили, убирать завалы после обстрелов или работать там, куда не может заехать крупная техника.

Роботы, с которыми работает наш подраздел, — немецкие и австрийские.

Например, робот LUF Servi может вытягивать горящие автомобили и расчищать территорию после ракетных ударов. Мы часто применяем его во дворах, где десятки машин блокируют проезд, и большая техника просто не проходит.

Пожарные роботы — другие. Наш Wolf R1 работает на электрическом приводе и может тушить огонь на расстоянии до километра.

На нем установлен лафетный ствол, который подает воду под разным давлением и углом, а оператор видит все на экранах в специальном автомобиле. Мы применяем эти машины при ликвидации масштабных пожаров, после обстрелов или в труднодоступных местах.

Интересно, что недавно в Украину поступили и французские роботы. Например, электрический может работать непрерывно до восьми часов — при необходимости батарею можно быстро заменить. Другие машины — манипуляторного типа, они работают на дизельном топливе. Всё зависит от задачи.

Есть и специальные модели, способные эвакуировать людей. В Черкассах, например, есть робот LUF Tank, на который можно закрепить носилки — и вместо того чтобы нести пострадавшего на руках, его вывозит машина. У нас таких пока нет, но, думаю, это вопрос времени.

— То есть робот не заменяет человека, а помогает?

— Именно так. Робот — это подстраховка. Когда нужно подать воду в опасную зону, вместо двух спасателей работает машина. Люди остаются на безопасном расстоянии, контролируют процесс и принимают решения. Всё — чтобы сохранить жизнь.

— Вы упоминали о наводнении в Одессе. Как тогда помогала техника?

— Это был один из самых сложных вызовов. После сильного ливня полностью затопило подземные парковки — автомобили не могли выехать: у одних коротило электронику, у других вода попала в двигатель.

С помощью робота LUF Servi мы освободили два паркинга. В воде могли быть аккумуляторы, бензин — все это опасно. Но машина сделала то, что человек не смог бы без риска.

— Как выглядит обычный день на службе?

— Когда поступает вызов — пожар или обстрел — все происходит мгновенно. Есть всего несколько минут, чтобы собраться: надеть боевой костюм, взять рации и адрес выезда. На месте — ни капли суеты.

У каждого своя задача: кто-то запускает робота, кто-то готовит шланги, другие контролируют процесс. Мы работаем слаженно, потому что права на ошибку нет.

После подготовки технику вывозят на безопасное расстояние — и робот отправляется первым. Так бывает после ракетных ударов, когда дворы завалены обломками и горящими машинами. Робот расчищает путь, чтобы могла пройти техника и начались спасательные работы.

— Был момент, который запомнился больше всего?

— Да, первый выезд, когда я осталась одна с роботом. Коллеги были на другом задании, и я понимала, что ответственность только на мне.

Было страшно: шум, обстрелы, разрушенные машины. Но я собралась и просто начала действовать. В тот день я сама эвакуировала 16 автомобилей и работала почти десять часов без перерыва. После этого поняла — смогу справиться с чем угодно.

— Как реагируют люди, когда видят спасательного робота?

— Люди часто останавливаются, чтобы рассмотреть поближе. Сначала не верят, что техника может работать без участия человека, расспрашивают, как это возможно.

Но когда видят робота в действии — как он движется, как быстро реагирует — восхищаются. А потом благодарят, фотографируются, поддерживают.

Фото: Инна Алфимова

— Можно сказать, что роботы — это будущее ГСЧС?

— Да, но не как замена людям. Роботы — это вспомогательный элемент, который сохраняет жизни.

Умелые руки делают из них надежных помощников. Они не боятся, не устают, могут работать под огнем. Но решение всегда остается за человеком. Главное — не просто управлять, а понимать возможности техники.

— Вы одна из первых, кто работает с такими машинами. Что для вас в этом самое важное?

— Это ответственность и большая честь. Когда ты первая, кто осваивает новую технику, а потом делишься опытом — это особое чувство.

Мне нравится объяснять, как все работает, видеть реакцию людей. Многие удивляются, что такая техника есть в Украине, и это придаёт веры — мы не стоим на месте, мы развиваемся.

Похоже, будущее, о котором недавно говорили как о фантастике, уже становится частью украинской реальности.

Технологии, которые помогают спасать жизни, развиваются не только в ГСЧС.

