Интервью

Была пожарным, а теперь… Первая сапер Нацгвардии о выборе профессии и разминировании Киевской области

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 марта 2023, 20:00
Марина Лабунець: історія першої саперки у Нацгвардії

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