Была пожарным, а теперь… Первая сапер Нацгвардии о выборе профессии и разминировании Киевской области

Сейчас Украина — самая заминированная страна в Европе. Российские военные минируют все, когда отступают. Бывали случаи, когда взрывоопасные предметы находили даже в детских игрушках или колясках.

Каждый день украинские саперы занимаются разминированием как на фронте, так и на уже освобожденных территориях. Первая женщина-сапер в Нацгвардии Марина Лабунец рассказала Вадиму Карпьяку во время телемарафона Єдині новини, как пришла в профессию и как проходит разминирование, а также поделилась, что думает о псе Патроне.

Как решила стать сапером

Марина говорит, что не знает, почему раньше именно в Нацгвардии не было женщин-саперов.

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— Я считаю, что каждый человек в своей жизни делает определенные шаги для себя, чтобы разнообразить свои знания и навыки. Почему-то мой выбор пал именно на эту специальность, — делится она.

Марина — профессиональный пожарный, имеет соответствующее высшее образование. Рассказывает, что среди саперов оказалась очень просто. Ей предложили поехать на учения и посмотреть, как все происходит. Ведь до определенного момента она точно не знала, чем занимаются саперы.

— После того как я получила определенный квалификационный уровень, была задействована в группе разминирования, которая работала в районах Бучанской, Ирпенской, Гостомельской территориальных общин, — рассказывает женщина-сапер.

О разминировании Киевской области

Она подчеркнула, что Киевская область до сих пор полностью не разминирована, поэтому жители некоторых общин могут слышать взрывы. Это работа саперов, которые разминируют взрывоопасные предметы.

Марина подчеркнула, что саперы, кроме привычных мин, работают также с противотанковыми и противопехотными минами, артиллерийскими снарядами, минометными минами, растяжками, ручными гранатами, самодельными взрывными устройствами, минными ловушками и т. д. Это все еще могут находить на территории Киевской области, несмотря на то, что там почти год уже нет оккупантов.

То, что касалось растяжек и Градов, было в начале. Сейчас больше находим то, что осталось в земле, — сообщила она.

— Техника для разминирования очень помогает. То, что может максимально оставить человека в стороне, а техника будет работать со взрывоопасными предметами, это очень хороший вариант, — говорит Марина.

О псе Патроне

Одним из самых известных саперов считают пса Патрона, а не человека, обезвредившего десятки мин. Вадим Карпьяк поинтересовался, не обижает ли это саперов.

— Я думаю, что все относятся к этому нормально, ведь пес Патрон — символ Международного координационного центра. На мой взгляд, он привлек определенное внимание и наших зарубежных партнеров.

Возможно, это маркетинговый ход, но все, что делается для того, чтобы привлечь внимание других стран к нам и саперному делу, это не помешает. Я думаю, что саперов это не оскорбляет, — высказала свое мнение Марина Лабунец.

Как стать сапером

Марина говорит, если человек хочет стать сапером, он должен определиться, где именно. Ведь пиротехнические службы есть и в ГСЧС, Нацполиции, ВСУ. У каждого есть свои профильные обучающие центры.

— Сейчас с помощью наших стран-партнеров есть возможность попасть на международную программу обучения по саперному делу. Зависит от желания самого человека.

Я проходила два курса за границей по четыре недели. В Украине обучение может занять около трех месяцев, — рассказала Марина. Она добавила, что училась саперному делу в Косово (Республика Сербия).

Ранее сапер Иван Ивасенко поделился своим опытом разминирования Киевской и Донецкой области. Он рассказал о ранениях и своей работе. Читай его историю по ссылке.

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Фото: скриншот с видео МВД Украины