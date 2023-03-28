Була пожежницею, а тепер… Перша саперка Нацгвардії про вибір професії та розмінування Київщини

Зараз Україна — найбільш замінована країна у Європі. Російські військові мінують усе, коли відступають. Бували випадки, коли вибухонебезпечні предмети знаходили навіть у дитячих іграшках чи візочках.

Щодня українські сапери займаються розмінуванням як на фронті, так і на звільнених територіях. Перша жінка-сапер у Нацгвардії Марина Лабунець розповіла Вадиму Карп’яку під час телемарафону Єдині новини, як прийшла в професію та як триває розмінування, а також поділилася, що думає про пса Патрона.

Як вирішила стати саперкою

Марина каже, що не знає, чому раніше саме у Нацгвардії не було саперок.

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— Я вважаю, що кожна людина у своєму житті робить певні важливі кроки для себе, щоб урізноманітнити свої знання та навички. Чомусь мій вибір впав саме на цю спеціальність, — ділиться вона.

Марина — професійна пожежниця, має відповідну вищу освіту. Розповідає, що серед саперів опинилася дуже просто. Їй запропонували поїхати на навчання та подивитися, як усе відбувається. Адже до певного моменту вона точно не знала, чим займаються сапери.

— Після того як я здобула певний кваліфікаційний рівень, була долучена до групи розмінування, яка працювала в районах Бучанської, Ірпінської, Гостомельської територіальних громад, — розповідає саперка.

Про розмінування Київської області

Вона наголосила, що Київська область досі повністю не розмінована, тому жителі деяких громад можуть чути вибухи. Це робота саперів, які розміновують вибухонебезпечні предмети.

Марина наголосила, що сапери, крім звичних мін, працюють також з протитанковими та протипіхотними мінами, артилерійськими снарядами, мінометними мінами, розтяжками, ручними гранатами, саморобними вибуховими пристроями, мінними пастками тощо. Це все ще можуть знаходити на території Київської області, попри те, що там майже рік вже немає окупантів.

Те, що стосувалося розтяжок та Градів, це було напочатку. Зараз більше знаходимо те, що залишилося в землі, — повідомила саперка.

— Техніка для розмінування дуже допомагає. Те, що може максимально залишити людину осторонь, а техніка працюватиме з вибухонебезпечними предметами, це дуже гарний варіант, — каже вона.

Про пса Патрона

Одним із найвідоміших саперів вважають пса Патрона, а не людину, яка знешкодила десятки мін. Вадим Карп’як поцікавився, чи не ображає це саперів.

— Я думаю, що всі ставляться до цього нормально, адже пес Патрон — символ Міжнародного координаційного центру. На мою думку, він привернув певну увагу і наших закордонних партнерів.

Можливо, це маркетинговий хід, але все, що робиться для того, щоб привернути увагу інших країн до нас і до саперної справи, це не завадить. Я думаю, що саперів це не ображає, — висловила свою думку Марина Лабунець.

Як стати сапером

Марина каже, якщо людина хоче стати сапером, вона мусить визначитися, де саме. Адже піротехнічні служби є і в ДСНС, Нацполіції, ЗСУ тощо. У кожного є свої профільні навчальні центри.

— Зараз за допомогою наших країн-партнерів є можливість потрапити на міжнародну програму навчання з саперної справи. Залежить від бажання самої людини.

Я проходила два курси за кордоном по чотири тижні. В Україні навчання може тривати близько трьох місяців, — розповіла Марина. Вона додала, що навчалася саперної справи у Косово (Республіка Сербія).

Раніше сапер Іван Івасенко поділився своїм досвідом розмінування Київщини та Донеччини. Він розповів про поранення та свою роботу. Читай його історію за посиланням.

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Фото: скриншот з відео МВС України