Участницы Холостяка 14 — кто покорит сердце Тараса Цымбалюка

Любовь несёт добро и свет, и как прекрасно наблюдать за рождением чувства — любоваться его нюансами, заразиться его химией и вместе с влюблёнными пройти весь путь от рассвета до зенита.

Именно такие эмоции переживают вместе с героинями реалити Холостяк его зрители и зрительницы. Если и ты из их числа — тебе, наверняка, интересно больше узнать о героинях проекта, которые в 14 сезоне реалити покоряют сердце Тараса Цымбалюка.

Что ж, мы с удовольствием расскажем тебе об участницах самой романтичной программы украинского ТВ.

Участницы Холостяка сезон 14

Анастасия Половинкина

Настя — 30-летняя менеджер из Киева, она погружена в мир милтек и военной амуниции, мечтает развить деятельность украинских производителей оборонной промышленности на весь мир.

Кажется, что её работа строгая и серьёзная, но за этим образом скрывается девушка с невероятным чувством юмора и способностью попадать в курьёзные ситуации.

Например, за несколько дней до кастинга в Холостяк она выбила четыре зуба, выгуливая собаку, но не растерялась. Её появление на реалити обещает взрыв эмоций и неожиданных событий.

В личной жизни Настя мечтает найти друга и партнёра, с которым можно говорить обо всём и быть на одной волне.

София Шамия

София, 20-летняя киевлянка и Мисс Украина-2023. Участница совмещает учёбу на врача в медуниверситете с искусством, спортом и преподаванием дефиле. Она уже вошла в ТОП-40 Мисс Мира и получила награду за лучший благотворительный проект Европы, рассказывая истории детей, пострадавших от войны.

София активно волонтёрит и проводит арт-терапию для детей в реабилитационных центрах. Мечтает совмещать карьеру врача и модели, усыновить ребёнка и найти мужчину, который будет искренним, честным и будет поддерживать её во всём.

Яна Андриенко

Яне 29 лет, она киевлянка, преподаёт алгебру и геометрию в гимназии и одновременно является заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Вне школы занимается танцами и боксом.

Яна мечтает создать семью и родить дочку, хочет отдавать энергию не только ученикам, но и своему ребёнку. В идеале видит рядом высокого, умного, доброго и целеустремлённого мужчину, который отвечает за свои слова.

На реалити Холостяк пришла, чтобы познакомиться с Тарасом и доказать, что учителям тоже позволено жить яркой и эмоциональной жизнью.

Диана Зотова

Диане 24 года, она из Николаева, модель и чемпионка Украины по спортивно-бальным танцам. Участница развивает собственный бренд одежды вместе с мамой и сестрой. Она выросла в многодетной семье, и благодаря её инициативе мама получила орден Мать-героиня.

Девушка мечтает купить новое жильё (в Николаеве их дом был повреждён взрывом) и развивать бизнес. Ищет мужественного и внимательного мужчину.

На Холостяке Диана хочет получить второй шанс с Тарасом — несколько лет назад их взгляды пересеклись на конкурсе красоты, но тогда она не решилась подойти.

Виктория Крилас

Виктории 25 лет, она фотомодель для украинских брендов с яркой внешностью, её часто сравнивают с Мэрилин Монро. Но за этим беззаботным образом скрывается больная история: в 18 лет Вика попала в токсичные отношения, пережила манипуляции, ревность и боль, но не потеряла веру в настоящую любовь. Мечтает стать мамой и путешествовать с семьёй.

Ищет заботливого мужчину с чувством юмора и хорошими манерами. На Холостяке, потому что верит, что химия между людьми может возникнуть неожиданно, и если между ней и Тарасом вспыхнет искра, она готова дать ей шанс.

Оксана Шанюк

Оксане 30 лет, она киевлянка, врач-косметолог, помогает женщинам чувствовать себя красивыми и уверенными. Эмоциональна и чувствительна, занимается боксом и верховой ездой. Мечтает построить счастливую семью с гармоничными отношениями.

Ищет доброго, харизматичного и честного мужчину с сильным внутренним стержнем и чувством юмора. На Холостяк пришла, потому что верит, что за силой и мужеством Тараса Цымбалюка скрывается глубокая и интересная личность.

Дарья Романец

Дарье 28 лет, она из Днепра, владелица свадебного агентства Persona Wedding и фотограф. Когда-то Дарья осуществила детскую мечту, организовав собственную свадьбу в стиле мультфильма Принцесса-Лебедь. Вместе с мужем успешно развивала бизнес во время карантина, но из-за войны их семейное счастье распалось.

Участница верит в настоящую любовь и лебединую верность, мечтает снова надеть свадебное платье и создать крепкую семью. На Холостяке потому, что Тарас ей очень импонирует как мужчина.

Валерия Жуковская

Валерии 28 лет, она из Николаева, сейчас временно живёт в Кёльне. Профессиональная наездница, мастер спорта по выездке и тренер, эксперт по подбору спортивных лошадей. С двенадцати лет посвятила себя конному спорту, шесть лет была в национальной сборной и выигрывала множество национальных и международных соревнований.

Война заставила Валерию вывезти лошадей в Германию, но она хочет строить личную жизнь только в Украине. Мечтает представлять страну на Олимпиаде и ищет надёжного, харизматичного и амбициозного мужчину. В Тарасе видит именно такого — честного и ментально близкого.

Надежда Авраменко

Надежде 28 лет, она из Киева, владелица салона красоты. Гордится тем, что всего добилась сама и даже во время войны открыла собственный бизнес. Настойчивая, умеет работать в команде, в свободное время занимается боксом, теннисом, лыжами, рисует.

Мечтает развивать бизнес и найти мужчину, такого “чтобы на руки — и понёс”: высокого, умного, ухоженного, спортивного и финансово успешного. На Холостяк пришла, потому что Тарас Цымбалюк обладает всеми качествами её идеального партнёра.

Ирина Кулешина

Ирине 30 лет, она из Кривого Рога, сейчас — предпринимательница и основательница собственного бренда купальников. Девушка амбициозная и целеустремлённая, имеет опыт зависимых отношений и предательств, но прошлое сделало её сильной и финансово независимой. Увлекается путешествиями и стрельбой.

Мечтает посетить ещё больше стран и встретить своего человека. Ищет ответственного, заботливого мужчину, у которого слова всегда совпадают с поступками. На проект пошла, когда увидела Тараса новым Холостяком — анкету заполнила, не раздумывая.

Ольга Дзундза

Ольге 38 лет, она родом из Харькова, фитнес-тренер и мастер спорта по прыжкам в высоту. Оля выросла в спортивной семье, и именно спорт закалил её характер и сделал сильной женщиной.

Сейчас участница разведена после двадцати лет отношений, воспитывает сына и дочь и мечтает о настоящем партнёре — честном, заботливом, спортивном и надёжном.

На проект пришла, потому что видит в Тарасе мужчину с опытом и глубиной, который понимает, что такое гармоничное партнёрство.

Надин Головчук

Надин 26 лет, она из Хмельницкого — фотомодель и видеокреатор. Говорит, что научилась принимать себя, своё тело и сексуальность, стала сильной и открытой. Любит активную жизнь — бег, сквош, кикбоксинг, волейбол.

Ищет мужчину, с которым будет безопасно. На Холостяке потому, что чувствует, что Тарас — именно тот, кто ей нужен.

Юлия Коренюк

Юле 35 лет, она одесситка, успешный fashion-фотограф, которая работает на престижных мероприятиях мира моды — от Парижа до Канн. Хотя по образованию юрист, выбрала творчество и сегодня ещё обучает других.

Мечтает жить в безопасности, заниматься любимым делом. В мужчинах ценит глубину и искренность. На Холостяке, чтобы лучше узнать Тараса Цымбалюка, который поразил её своей талантливостью и выразительным взглядом.

Юлия Артюх

Юле 27 лет, она из Одессы, менеджер по логистике и мама трёхлетнего сына Павла, которого родила во время войны. Измена разрушила её брак, но девушка справилась с болью и снова поверила в любовь. Увлекается боксом и путешествиями.

Мечтает о семье, где царят любовь и спокойствие, где партнёры не устают любить друг друга. Ценит честных, зрелых мужчин, которые не боятся ответственности. На Холостяка пришла, потому что увидела в Тарасе человека, который бережно относится к семье.

Ирина Пономаренко

Ирине 26 лет, она родом из Донецка, сейчас живёт в Хмельницком. О себе говорит, что она модель с философским взглядом на жизнь. Умеет сохранять внутренний баланс даже в сложных ситуациях. Её жизненное кредо — видеть красоту во всём и не позволять неудачам сбить себя с пути.

Не верит в идеалы, а при знакомстве всегда обращает внимание на детали — особенно на улыбку: Если человек заботится о своих зубах — значит, он растёт в жизни.

Николетта Бирюкова

Николетте 29 лет, она из Ровно, менеджер в семейной туристической компании, помогает людям искать новые впечатления.

Николетта живет по принципу: здесь и сейчас занимается спортом, иногда работает моделью и обожает новые эмоции — даже первую встречу с Тарасом хочет сделать особенной.

Мечтает о настоящей семье, идеалов нет, говорит: Я влюбляюсь в человека, а не в образ.

