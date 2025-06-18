Холостяк с ветераном Александром Тереном получил награду Cannes Lions

13 сезон Холостяка наделал шума в Украине еще до выхода на экраны — а теперь добрался и до мирового фестиваля.

Впервые в истории медиа-рынка продукт украинской компании получил высокое признание. Реалити с ветераном Александром Тереном получила бронзового Льва на знаменитом Cannes Lions.

Проект Холостяк телеканала СТБ и Warner Bros International Television Production получил высокую награду в категории Разнообразие и инклюзивность — за кампанию, которая впервые вывела ветерана войны с инвалидностью в центр главного телеформата страны. Не в документалку, не в спецефир, а в реалити о отношениях.

Такого на ТВ еще не было, и эта история прозвучала так, что ее услышали даже в Каннах.

Что такое Cannes Lions и почему это важно

Cannes Lions — это главный мировой фестиваль креативности. Его еще называют Оскаром для рекламной и медиаиндустрии. Ежегодно сюда съезжаются сотни команд со всего мира — с самыми сильными кампаниями, которые меняют представление об обществе, коммуникации и культуре.

Быть среди победителей — значит, что тебя не просто увидели. Тебя оценили как важную часть глобального диалога.

И сейчас в этот список впервые вошла украинская кампания.

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Почему Холостяк

Александр Терен — ветеран, командир взвода Карпатська Січ. В 2022 году, во время боев за Изюм, он потерял обе ноги. После реабилитации мужчина начал публично говорить о своем опыте, завел YouTube-проект, стал частью Invictus Games, издал книгу и начал менять представление о том, каким может быть ветеран после возвращения.

Для многих такой выбор Холостяка был неожиданным. Но именно это сделало сезон особенным.

Потому что здесь действительно была реальность. И она оказалась гораздо интереснее, чем любой сценарий.

Кампания сезона говорила не о героизме, а о быте: как это — ходить на свидания с опытом войны за плечами. Как выглядит близость после фронта. И что все это — тоже любовь.

В команде телеканала СТБ говорят:

Мы завоевали бронзу за кампанию, в которую вложили все сердце.

Очень хотелось преодолеть те стереотипы, которые мешают достойному возвращению наших ветеранов и ветеранок с инвалидностью к гражданской жизни и построению отношений.

Спасибо тем, кто действительно творит украинскую историю — нашим защитникам и защитницам.

И спасибо всем нашим командам и партнерам — за то, что сделали эту миссию реальностью и помогли сделать наши усилия услышанными. В Украине и в мире.

Возможно, и следующий сезон Холостяк 2025 поразит зрителей так же. Кто станет главным героем шоу, можно узнать в нашем следующем материале.

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