Холостяк 2025: когда выйдет и что известно о новом сезоне

Телеканал СТБ сообщил о продолжении проекта Холостяк и даже объявил главного героя нового сезона. Новым холостяком стал актер Тарас Цымбалюк.

Сейчас продолжаются этапы подготовки к съемкам проекта. Но люди уже ожидают и хотят узнать, когда выйдет Холостяк 2025 года.

Холостяк 14 сезон: дата выхода

Премьера 14-го сезона Холостяка предположительно состоится осенью 2025 года. Так же как и предыдущие сезоны. Хотя точная дата еще не известна.

Сейчас еще продолжаются кастинги и подготовка к съемкам. Телеканал СТБ сообщил, что открыт кастинг на новый сезон, поэтому все желающие девушки могут оставить свою заявку. Это шанс для тех, кто мечтал о встрече с актером.

Сами съемки состоятся, вероятно, летом, как и предыдущие сезоны. Поэтому зрителям стоит набраться терпения и следить за новостями касательно проекта.

Что известно о новом сезоне Холостяк в Украине

Формат проекта не изменится: главный герой будет встречаться с участницами на свиданиях, постепенно выбирая ту, с кем хочет построить отношения. В каждом выпуске девушек будет ожидать церемония роз, после которой определенное количество участниц будет покидать проект.

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Об обновленных правилах создатели проекта еще не сообщали, но если будут нововведения, то о них точно сообщат. Затем раз в неделю зрители будут видеть новую серию проекта, обычно он выходил в пятницу на прайм-тайм. Продолжительность проекта может занять несколько месяцев. Неизменным ведущим должен остаться Григорий Решетник, он очень полюбился всем зрителям за 13 сезонов.

На момент выхода серий у главного героя уже есть избранница, но это пытаются держать в строжайшей тайне.

Что известно о проекте Холостяк

Это адаптация американского телепроекта The Bachelor. Впервые в Украине он вышел в 2011 году, и тогда главным героем стал Макс Чмерковский. Аналогичные проекты снимают по всему миру. В частности, есть даже The golden Bachelor. Где искать любовь приходят мужчины пожилого возраста. А в Украине также есть адаптация, где главной героиней становится женщина — это проект Холостячка.

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